Les Sénateurs s'inclinent à Boston

Privés de cinq joueurs en raison de la COVID-19, les Sénateurs se sont inclinés au compte de 3 à 2 face aux Bruins, mardi à Boston.

C’est le Québécois Patrice Bergeron qui a fait la différence. Lorsqu’une passe de David Pastrnak à son endroit a touché un bâton brisé sur la glace, le vétéran a montré toute sa concentration en récupérant la rondelle du patin avant de déjouer Matt Murray entre les jambes.

L’ancien défenseur du Canadien Victor Mete, de même qu’Austin Watson et Nick Holden, sont également à l’écart après avoir obtenu des résultats positifs à des tests de dépistages de la maladie, tout comme l’entraîneur adjoint Jack Capuano. Connor Brown et Dylan Gambrell ont pour leur part été laissés de côté par mesure préventive.

Vasilevskiy brille dans la défaite

Les Hurricanes de la Caroline ont obtenu une 10e victoire en 11 parties cette saison, mais Andrei Vasilevskiy a bien failli gâcher leur fête, lui qui a réalisé 29 arrêts dans un gain de 2 à 1 en prolongation des Hurricanes.

Le Russe a perdu ses espoirs de jeu blanc à mi-chemin en troisième période lorsque Teuvo Teravainen a trompé sa vigilance. Puis, Martin Necas a fermé les livres lors de la période de temps supplémentaire.

Frederik Andersen a pour sa part repoussé 17 lancers.

Subban marque

À Newark, P.K. Subban a inscrit son premier but de la saison dans une convaincante victoire de 7 à 3 des Devils du New Jersey contre les Panthers de la Floride.

Le défenseur Ty Smith a été le fer de lance offensif avec une récolte d’un but et deux aides. Andreas Johnsson a réussi le doublé, tandis que Nico Hischier, Pavel Zacha et Jimmy Vesey ont été les autres buteurs dans la victoire.

Mackenzie Blackwood a bloqué 35 rondelles, étant trompé par Sam Bennett, Aleksander Barkov et Owen Tippett. Spencer Knight a quant à lui cédé six fois sur 30 tirs.