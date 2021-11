L’élément manquant à la recette des Canucks

Les Canucks de Vancouver peinent à récolter les victoires régulièrement depuis le début de la campagne et pour remédier à la situation, ils devront peaufiner un aspect bien précis de leur jeu : l’infériorité numérique.

Au lendemain d’un revers de 3 à 2 en prolongation encaissé aux mains des Ducks d’Anaheim, l’équipe de l’instructeur-chef Travis Green occupait mercredi l’avant-dernier rang de la section Pacifique avec un dossier de 5-6-2. Il en faudra beaucoup plus afin de se tailler une place en séries éliminatoires, surtout de la part des joueurs responsables d’écouler les punitions. Mardi, Vancouver a cédé une fois en quatre occasions en de telles circonstances, de sorte que le club se trouve au 31e rang de la Ligue nationale dans cette facette du jeu avec un pourcentage d’efficacité de 65,0 %.

«Nous devons encore régler des trucs sur les unités spéciales... mais je pense que ça viendra, a dit espérer l’attaquant J.T. Miller selon des propos rapportés par le réseau Sportsnet. Maintenant, il faut demeurer sur la même longueur d’onde à cinq contre cinq et nous dire que si nous jouons aussi bien [que mardi], il y aura plus de soirées pendant lesquelles nous marquerons quatre, cinq ou six buts. On se défend très bien et on crée des chances de compter à partir d’une défensive efficace. Ce n’est qu’une question de temps.»

Séquence déterminante

Évidemment, les Canucks espèrent que le vétéran aura raison, car les prochaines journées seront importantes. Ils amorceront jeudi contre l’Avalanche du Colorado une séquence de trois rencontres à l’étranger, celles-ci réparties sur quatre jours seulement. Après pratiquement un mois complété au calendrier, l’équipe accuse trois points de retard sur une place en éliminatoires.

«Je ne crois pas qu’on reste assis ici en se disant frustré ou quelque chose du genre. Nous avons bien joué et honnêtement, nous continuons à nous évaluer nous-mêmes», a renchéri Miller.

Pour revenir au désavantage numérique, les joueurs de Green peuvent se réjouir à l’idée que leurs gardiens Thatcher Demko et Jaroslav Halak sont en forme. Ils affichent dans l’ordre un taux d’efficacité de ,918 et de ,910, ce qui ne devrait pas nuire à ceux chargés de freiner les meilleurs éléments en attaque de l’adversaire.

-Au plan offensif, la plupart des patineurs de la formation vont bien. Miller domine les siens avec 15 points, suivi de Quinn Hughes (12), Conor Garland (11) et Bo Horvat (10). Elias Pettersson et Brock Boeser en comptent respectivement neuf et huit.