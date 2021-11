Eichel n'a aucun doute sur sa décision

Quand il sera prêt à jouer de nouveau après s’être rétabli de son opération au cou, l’attaquant Jack Eichel s’attend à contribuer de façon significative aux succès des Golden Knights de Vegas.

Acquis des Sabres de Buffalo jeudi dernier, l’Américain passera sous le bistouri pour traiter une hernie discale vendredi. Une fois sa remise en forme de quelques mois complétée, il a l’intention de tout faire pour finalement participer aux séries éliminatoires une première fois, ce qu’il a été incapable de réaliser à ses six saisons dans l’État de New York.

«Il y a ici de très bons joueurs de hockey et je pense que cet environnement de travail, cette culture d’entreprise, me forcera seulement à devenir meilleur, a-t-il affirmé au site NHL.com, lundi. Je crois qu’il y a beaucoup plus en moi et je n’ai jamais été aussi motivé. Beaucoup de gens là-bas [à Buffalo] doutent peut-être de moi ou estiment que je ne retrouverai pas ma forme d’antan. Ainsi, je veux dissiper tous les doutes et revenir au niveau de jeu que je pense pouvoir afficher.»

Oui, mais...

Toutefois, il reste que l’intervention chirurgicale à laquelle Eichel doit se soumettre n’est pas de tout repos. Aucun hockeyeur de la Ligue nationale n’a subi à ce jour la pose d’une vertèbre artificielle au cou. Sauf que le principal intéressé est optimiste, ajoutant avoir fait ses recherches à ce sujet.

«Je me sens très en confiance par rapport à ce que je fais, a-t-il dit. Il y a d’autres joueurs ayant eu à composer avec des hernies discales de différentes façons, mais selon les informations que j’ai obtenues en discutant avec eux, on ne leur a jamais proposé cette option. Je me compte chanceux d’avoir eu l’alternative en question à la suite de ma deuxième opinion médicale.»

«J’ai effectué le plus de recherches possible et j’ai appris des trucs autant que je le pouvais. J’ai très confiance d’avoir pris la bonne décision», a poursuivi celui qui a quitté les Sabres en raison d’une divergence de points de vue relativement à l’opération au cou qu’il doit subir.

Évidemment, le patineur qui n’a pas disputé de match depuis le 7 mars a hâte de passer à une étape plus enrichissante, soit celle de renouer avec l’action.

«Tout ce que j’ai vécu cet été m’a aidé à en arriver là et je ne peux pas être plus heureux d’être ici. Tout le processus se déroulera rapidement et après trois mois, ce sera derrière nous», a-t-il résumé.