À VOIR: mise en échec DÉVASTATRICE de Romanov

Plus les matchs passent, plus l’amour d’Alexander Romanov envers la robustesse est connu (et reconnu!) à travers la Ligue nationale de hockey.

Mardi soir, le Russe a de nouveau démontré qu’il valait mieux avoir la tête haute lorsqu’on croisait sa route.

Il y est allé d’une percutante mise en échec à l’endroit de Rasmus Kupari, des Kings.

L’attaquant de la formation californienne a d’ailleurs eu besoin de quelques secondes pour reprendre ses esprits.

Voyez le tout en vidéo principale.