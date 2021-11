À VOIR : Phillip Danault victime d'un vol qualifié

Pour son grand retour au Centre Bell, Phillip Danault aurait sans doute aimé marquer contre ses anciens coéquipiers.

En milieu de deuxième période, le Québécois a eu une chance en or de se faire plaisir. Le genre de séquence qui se termine par un but 9 fois sur 10. Mais Jake Allen en a cette fois décidé autrement... de sublime manière.

Lors d’une descente à deux contre un, Danault a reçu une belle remise et a dégainé sur réception via le flanc droit, mais le gardien du CH, vif comme un chat, a étiré la jambière en désespoir de cause et a réalisé un vol qualifié aux dépens du no 24 des Kings.

Voyez cet impressionnant arrêt en vidéo principale.