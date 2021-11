Scottie Barnes attire l’attention

La recrue des Raptors Scottie Barnes a déjà un impact non négligeable au sein de son équipe, et son brio ne passe pas inaperçu, comme l’a bien démontré Kevin Durant.

Dans un duel contre les Nets de Brooklyn, dimanche à Toronto, Barnes a totalisé huit points, sept rebonds, quatre mentions d’assistance et cinq vols en 30 min 36 s de jeu. Et s’il n’a pas été en mesure d’empêcher les Nets de l’emporter 116 à 103, il s’est fait de nouveaux admirateurs.

«Il y a beaucoup de gars qui veulent compétitionner et qui aiment gagner, mais ce qui est plus rare [qu’on retrouve] chez Scottie Barnes, c'est son quotient intellectuel et son enthousiasme pour le jeu, a avancé Durant après le duel en conférence de presse. Ça saute aux yeux quand vous le regardez jouer. Il sait comment jouer correctement et il ne fera que s'améliorer.»

Sélectionné au quatrième rang du dernier repêchage de la NBA, Barnes a pris part à neuf des 11 rencontres des Raptors cette saison. Il présente des moyennes de 16,6 points, 8,7 rebonds, 2,4 mentions d’assistance et 1,1 vol par rencontre.

Les Raptors sont actuellement huitièmes dans l’Association de l’Est en vertu d’une fiche de 6-5. Ils visiteront les Celtics de Boston, mercredi.