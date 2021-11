MLB: Marcus Semien récompensé

Malgré l’élimination des Blue Jays de Toronto avant même le début des séries, le travail de Marcus Semien a été reconnu, dimanche, puisqu’il a reçu le Gant doré à la position de joueur de deuxième but dans la Ligue américaine.

L’ancien des Athletics d’Oakland a connu l’une de ses meilleures saisons en carrière, établissant un nouveau sommet personnel avec 45 circuits. Il a également participé à 91 doubles jeux, mettant la main sur une première récompense pour son jeu défensif. Il sera joueur autonome dans quelques semaines.

Trois équipes ont vu deux de leurs représentants décorés dans l’Américaine, à commencer par les finalistes de la Série mondiale, les Astros de Houston. En effet, Yuli Gurriel (premier but) et Carlos Correa (arrêt-court) ont tous deux obtenu leur premier Gant doré.

Les efforts défensifs des Athletics, avec Sean Murphy (receveur) et Matt Chapman (troisième but), puis des Royals de Kansas City, avec Michael A. Taylor (champ centre) et Andrew Benintendi (champ gauche), ont également été soulignés par les gérants et les instructeurs des ligues majeures de baseball appelés à voter.

Dans la Nationale, les récents champions de la Série mondiale, les Braves d’Atlanta, ont deux récipiendaires. Il s’agit de Max Fried (lanceur) et d’Adam Duvall (champ droit).

Ce sont toutefois les Cardinals de St. Louis qui ont été à l’honneur avec cinq lauréats: Paul Goldschmidt (premier but), Tommy Edman (deuxième but), Nolan Arenado (troisième but), Tyler O’Neill (champ gauche) et Harrison Bader (champ centre).

Gants dorés

Premier but

Ligue américaine : Yuli Gurriel, Astros

Ligue nationale : Paul Goldschmidt, Cardinals

Deuxième but

Ligue américaine : Marcus Semien, Blue Jays

Ligue nationale : Tommy Edman, Cardinals

Troisième but

Ligue américaine : Matt Chapman, Athletics

Ligue nationale : Nolan Arenado, Cardinals

Arrêt-court

Ligue américaine : Carlos Correa, Astros

Ligue nationale : Brandon Crawford, Giants

Champ gauche

Ligue américaine : Andrew Benintendi, Royals

Ligue nationale : Tyler O'Neill, Cardinals

Champ centre

Ligue américaine : Michael A. Taylor, Royals

Ligue nationale : Harrison Bader, Cardinals

Champ droit

Ligue américaine : Joey Gallo, Yankees

Ligue nationale : Adam Duvall, Braves

Receveur

Ligue américaine : Sean Murphy, Athletics

Ligue nationale : Jacob Stallings, Pirates

Lanceur