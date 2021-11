Les Steelers résistent aux Bears

Les Steelers sont passés bien près de se faire jouer un vilain tour par les Bears de Chicago, lundi à Pittsburgh, mais ils l’ont finalement emporté par la marque de 29 à 27.

Les visiteurs tiraient de l’arrière 23 à 13 au début du quatrième quart et ce sont leurs unités spéciales qui leur ont redonné de la vie, en recouvrant leur propre botté de dégagement et en le retournant dans la zone des buts adverses. Quelques minutes plus tard, le quart-arrière Justin Fields a remonté le terrain, après un placement des Steelers, pour offrir une avance de 27 à 26 aux siens à la suite d’une passe de touché au receveur Darnell Mooney, alors qu’il restait 1 min 46 s au cadran.

Les favoris de la foule ont toutefois remonté le terrain graduellement pour reprendre les devants à l’aide d’un placement de Chris Boswell, avec 26 secondes à écouler.

Malgré la défaite, Fields a connu le meilleur match de sa jeune carrière, complétant 17 de ses 29 relais pour 291 verges. Il a aussi réussi une passe de touché, mais commis une interception. Le pivot a ajouté 45 verges supplémentaires grâce à ses jambes.

Dans le camp des Steelers, Ben Roethlisberger a réussi 21 des ses 30 tentatives de remises, dont deux pour un majeur, totalisant 205 verges de gains aériens. Ces deux remises pour un touché ont été faites à l’endroit de l’ailier rapproché Pat Freiermuth.