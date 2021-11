La COVID-19 s'en prend aux Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa éprouvent passablement de problèmes cette saison et voilà que la COVID-19 vient compliquer leur tâche davantage, l’équipe ayant dû annuler son entraînement de lundi par mesure préventive, en plus de placer le nom de deux autres joueurs, Connor Brown et Dylan Gambrell, sur la liste des hockeyeurs non disponibles.

La troupe de l’instructeur-chef D.J. Smith qui occupe l’avant-dernier rang de la section Atlantique avec sept points doit en principe visiter les Bruins de Boston au TD Garden, mardi. Cependant, sa préparation est loin d’être optimale, car déjà, l’attaquant Austin Watson a été déclaré positif au coronavirus, dimanche soir.

Puis, ce fut au tour du défenseur Nick Holden et de l’entraîneur associé Jack Capuano de recevoir le même verdict. Les deux hommes étaient d’ailleurs présents au match de samedi face au Lightning de Tampa Bay.

Ottawa a également rappelé Erik Brannstrom de son club-école de Belleville au cours des dernières heures; lundi, Scott Sabourin et Egor Sokolov ont aussi eu droit à une promotion. L’organisation avait aussi promu cinq hockeyeurs en prévision de son duel de samedi, mais Parker Kelly a été le seul d’entre eux à affronter les «Bolts».

Selon le quotidien «Ottawa Sun», tous les hockeyeurs et membres du personnel ont subi des examens en fin de semaine.