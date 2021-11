Comment éviter d’autres «erreurs de pee-wee»?

Le Canadien de Montréal a tout intérêt à être plus vigilant et concentré, tout en suivant davantage le plan de match de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, s’il espère remonter la pente abrupte devant lui au classement de l’Association de l’Est.

C’est du moins l’opinion exprimée par l'ancien défenseur Alexandre Picard dans le plus récent balado «Temps d’arrêt», animé par Louis Jean. À écouter ici:

Picard n’est cependant pas encore prêt à lancer la serviette quant à la campagne 2021-2022 du Tricolore. Par contre, les porte-couleurs du club doivent prendre conscience de la situation précaire dans laquelle ils se trouvent.

Malgré les promesses et le talent, ils risquent de voir leur saison prendre fin le 29 avril s’ils n’offrent pas du jeu plus cohérent et mieux organisé, dénué d’erreurs facilement évitables.

«Je ne peux pas dire à 100% que cette équipe ne reviendra pas ou ne sera pas capable de jouer mieux. Je pense que la formation sur la glace, en considérant les joueurs blessés, est meilleure que ce qu’elle a montré jusqu’ici cette saison. Le problème, c’est le réveil et le sentiment d’urgence d’agir, a affirmé Picard.

«Tu ne peux pas être dans la Ligue nationale et gagner un match, puis en perdre trois et espérer te qualifier en séries. On est en début de saison et déjà, le Canadien doit coller plusieurs victoires pour revenir dans la course.»

Inacceptable

Ayant vu la performance du Tricolore qui s’est incliné 5 à 2 devant les Golden Knights de Vegas, samedi, Picard s’explique mal certains jeux de l’équipe.

«Sur l’un des buts de Vegas, les cinq joueurs du Canadien sont hypnotisés par la rondelle en zone défensive. On est quand même dans la Ligue nationale de hockey. Ce sont des erreurs de pee-wee, des erreurs de bantam. [...] On n’est pas aux aguets, on n’est pas capable de se tourner la tête et de voir ce qui se passe derrière nous. C’est à nous de voir les joueurs libres, a-t-il déploré. Ça, ce n’est pas le système de Dominique Ducharme, c’est la part des joueurs.»

Pour Picard, ce n’est rien d’autre qu’un «manque flagrant de concentration» des patineurs du club, ce qu’il faudra rapidement éliminer.

«Si on est incapable de régler ces petits problèmes, qu’est-ce que ce sera dans le futur?», a-t-il dit.

Le Canadien doit disputer deux autres parties à domicile, mardi contre les Kings de Los Angeles et jeudi face aux Flames de Calgary, avant de prendre la route pour trois matchs à Detroit, Boston et New York.