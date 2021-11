Choix éclairés pour la Ligue Fantasy (semaine du 8 au 14 novembre)

Plusieurs options intéressantes s'offrent à vous cette semaine dans la Ligue Fantasy de TVA Sports.

Lors de cette période de temps, les Oilers vont disputer quatre matchs. Connor McDavid ainsi que Leon Draisaitl représentent donc des choix naturels même s'ils valent respectivement cinq et quatre points.

Il y a également Jesse Puljujarvi, qui ne compte que pour un point, qui pourrait s'avérer être une excellente sélection. Le Finlandais a récolté 12 points en 10 matchs cette saison.

Parmi les autres attaquants qui représentent des choix judicieux, Drake Batherson et Troy Terry ne comptent que pour un point chacun.

Le premier est actuellement premier pointeur des Sénateurs et disputera quatre matchs cette semaine, tandis que le second a déjà récolté 14 points depuis le début de la saison.

À la défense, une sélection intéressante est celle de Tony DeAngelo. L'arrière des Hurricanes produit à un rythme d'un point par match et ne compte que pour un point.

Le jeune Moritz Seider, qui a déjà récolté 10 points cette saison, représente lui aussi une cible de choix pour un point.

Au niveau des gardiens, Jacob Markstrom et Jack Campbell sont des choix certains. Puisque les Flames et les Maple Leafs disputent quatre rencontres lors de la semaine, ils devraient vous permettre de récolter plusieurs points.

Participez à la Ligue Fantasy Hockey TVA Sports et courez la chance de remporter un voyage pour deux personnes au match des étoiles de la LNH 2023 et des prix hebdomadaires. C'est facile et gratuit!