Lance Stroll a été plutôt avare de commentaires après une autre fin de semaine difficile à bord de son Aston Martin.

Le pilote québécois a dû se contenter du 14e rang à l’arrivée au Grand Prix de Formule 1 de Mexico City, où il n’a pas été en mesure de remonter le peloton après s’être élancé de la dernière place sur la grille de départ.

Stroll a concédé deux tours au vainqueur de la course, le Néerlandais Max Verstappen.

« C’est toujours difficile de gagner des positions quand on part d’aussi loin, a souligné le pilote québécois. Surtout sur un circuit où les possibilités de doubler des adversaires sont compliquées. On a fait ce qu’on pouvait...

« C’est dommage, a-t-il poursuivi, car la voiture était performante malgré tout. J’ai souhaité que des pilotes abandonnent devant moi pour améliorer mon sort, mais ce n’est pas arrivé.

« Le seul moment de réjouissance est survenu quand j’ai réussi à doubler George Russell. On espère qu’au Brésil, on va pouvoir récolter des points précieux au championnat. »

Somme toute, Stroll a connu un autre parcours brouillon.

Oui, un autre où, en qualifications, il a gaffé après avoir été victime d’une sortie de piste la veille, lors de la première ronde (Q1).

Le mal était fait, même s’il savait, avant cette déveine, qu’il devait s’élancer en fond de grille, en raison d’une pénalité qui lui a été imposée à la suite des nombreux changements apportés au groupe propulseur de sa monoplace.

À l’issue de cette 18e étape du Championnat du monde de F1, Stroll n’occupe que la 13e place au classement après une faible récolte de 26 points. Il ne reste que quatre étapes au calendrier.

Vettel sauve les meubles

Classé septième à Mexico City, Sebastian Vettel a sauvé les meubles pour l’écurie Aston Martin.

« Je suis satisfait du comportement de ma voiture, a expliqué le quadruple champion du monde, même si on souhaite toujours faire mieux. L’important c’est d’avoir amassé des points importants au championnat... »

Le pilote allemand est toujours le seul représentant de l’équipe, dirigée par Lawrence Stroll (le père de Lance), à avoir accédé au podium en F1 cette année. C’est arrivé une fois, au Grand Prix d’Azerbaïdjan de juin dernier.

Tout s’est joué au premier virage

Tel un mur infranchissable, les deux Mercedes de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton occupaient la première ligne sur la grille de départ du Grand Prix de Mexico City. Mais c’était sans savoir que Max Verstappen n’avait pas l’intention de rester derrière bien longtemps. En fait, tout s’est joué au premier tour, ou plutôt au premier virage. Lorsque le Néerlandais, en quête de son premier titre en Formule 1, s’est porté à la hauteur des deux monoplaces noires, il a profité d’une ouverture à l’extérieur et d’un freinage tardif pour prendre la tête. C’est à ce moment précis que la course s’est jouée.

Changement de garde ?

Avec ses deux pilotes sur le podium, Verstappen sur la première marche et l’enfant chéri du Mexique, Sergio Pérez, sur la troisième, l’écurie Red Bull ne concède maintenant qu’un seul point au classement des constructeurs derrière Mercedes. Plus que jamais, la domination de l’équipe allemande paraît menacée. Est-ce un changement de garde en Formule 1 ?

La suite au Brésil

La F1 fait escale au Brésil dès ce week-end. Et ce sera une occasion pour les pilotes et équipes d’accumuler des points supplémentaires au championnat, puisque la programmation prévoit une course sprint le samedi (en remplacement des trois habituelles rondes de qualifications), à l’issue de laquelle des points seront attribués au fil d’arrivée, soit trois au vainqueur, deux au deuxième et un au troisième.

– Louis Butcher