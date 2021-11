«OBJ» veut jouer pour une équipe gagnante

Le nom d’Odell Beckham fils sera officillement soumis au ballotage par les Browns de Cleveland lundi, ce qui signifie que les 31 autres formations de la NFL pourraient le réclamer. Toutefois, le receveur de passes a fermement fait part de son désir de jouer pour une équipe gagnante, au risque de créer des situations désagréables.

Selon ce qu’a appris le réseau ESPN, «OBJ» souhaite ainsi faire partie d’une équipe prétendante au titre, dans un environnement gagnant, où il croit qu’il pourra s’épanouir et être productif.

Après plusieurs jours de négociations entre les deux partis, la NFL et l’Association des joueurs ont approuvé le contrat restructuré de l’athlète de 29 ans, soumis par la formation de l’Ohio. Il compte ainsi pour 7,25 millions $ sur la masse salariale et les équipes intéressées auront de lundi, 16h, jusqu’au lendemain, pour réclamer le controversé receveur. Or, seulement neuf équipes possèdent au moins 7,25 millions $ sur leur masse salariale, soit les Jaguars de Jacksonville, les Broncos de Denver, les Seahawks de Seattle, les Panthers de la Caroline, les Chargers de Los Angeles, les Steelers de Pittsburgh, les Bengals de Cincinnati et l’équipe de football de Washington.

Toujours selon le réseau américain, le scénario le plus plausible serait qu’aucune formation ne réclame «OBJ» et que ce dernier devienne libre de choisir sa prochaine équipe en acceptant un autre contrat.

La situation entre les Browns et le receveur vedette s’est grandement envenimée au cours des derniers jours, alors que le père de l’athlète a publié une vidéo dans laquelle on peut voir son fils constamment seul après s’être défait du joueur défensif adverse, sans toutefois que le ballon soit dirigé vers lui.

En six matchs cette saison, Beckham fils a seulement mis les mains sur 17 ballons, pour 232 verges, sans être en mesure d’atteindre la zone des buts adverses.