PGA : Viktor Hovland en bonne position pour la ronde finale

Le Norvégien Viktor Hovland a réussi une troisième ronde impeccable de neuf oiselets pour grimper au premier rang du classement du Championnat World Wide Technology, samedi à Riviera Maya, au Mexique.

La carte de 62 (-9) de Hovland lui permet ainsi d’afficher un cumulatif de 194 (-19), après 54 trous. Hovland entamera la ronde finale avec une priorité de deux coups sur l’Américain Talor Gooch. Ce dernier a retranché huit frappes à la normale de 71 à sa troisième sortie sur le parcours du club de golf El Camaleon, grâce à six oiselets et un aigle.

Meneur tout au long des deux premières journées d’activités, Matthew Wolff a été incapable de trouver son rythme durant la troisième ronde, ce qui lui a valu une glissade de 16 positions au classement au terme d’un parcours de 74 (+3).

Trois des cinq Canadiens en lice à ce tournoi avaient obtenu leur place pour les rondes de la fin de semaine, la veille, et c’est Nick Taylor qui est toujours le meilleur des trois, grâce à une égalité en 17e place, avec un cumulatif de 203 (-10). Adam Hadwin a retranché deux coups à la normale de 71 et partage la 49e position tandis qu’Adam Svensson est au 70e et dernier rang des golfeurs toujours présents.