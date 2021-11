Les Jets redevenus une équipe redoutable

Les Jets de Winnipeg connaissent beaucoup de succès dans ce qui est le meilleur début de saison de leur histoire récente.

Vendredi soir, la formation manitobaine a remporté son sixième match de la campagne pour montrer une fiche de 6-2-2, ayant alors vaincu les Blackhawks de Chicago 5 à 1. Il s’agit du meilleur début de saison des Jets après 10 parties depuis que les défunts Thrashers d’Atlanta ont déménagé à Winnipeg. L’équipe plane d’ailleurs sur une séquence de huit matchs avec au moins un point (6-0-2).

«Nous avons beaucoup de fierté face à la manière dont nous jouons et que nous performons, a affirmé Andrew Copp, sur le site web de la LNH. On veut être à notre meilleur pour l’équipe. Personnellement, j'ai de la confiance dans mon jeu et je sens que je peux aider l’équipe tous les soirs, que ce soit en m’inscrivant sur la feuille de pointage ou non.»

Rappelons que les Jets avaient été balayés par le Canadien de Montréal au deuxième tour des dernières séries éliminatoires. Le Tricolore avait remporté le premier duel 5 à 3 et Mark Scheifele avait asséné un coup à la tête de Jake Evans pour mériter une suspension de quatre rencontres. Le Canadien avait ensuite alloué trois filets en autant de rencontres pour mettre un terme à la série.

Des choses à prouver

Les Jets avaient assurément des croûtes à manger et des choses à prouver pour la saison 2021-2022.

«Je crois que nous sommes toujours excités à l’idée de notre potentiel, a mentionné l’entraineur-chef Paul Maurice. Il y a encore beaucoup à apprendre et beaucoup de développement est à prévoir. J’aime la manière dont nous avons joué. Il y a encore des choses à travailler au niveau de la défensive, mais ça s’est grandement amélioré. Je crois aussi que notre jeu offensif peut énormément progresser.»

Les Jets revendiquent 37 buts en matchs joués, ce qui représente le cinquième rang au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH). Mené par les prouesses de Kyle Connor (8-8-16), Copp (5-7-12) et Pierre-Luc Dubois (7-4-11), le moteur offensif du club est une menace régulière sur la patinoire.

Pour les joueurs, il s’agira de trouver un meilleur équilibre défensif, eux qui ont concédé 30 buts depuis le début de la campagne en ayant comme gardien numéro 1 Connor Hellebuyck. Celui-ci a remporté le trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la ligue, en 2020. Or, Hellebuyck présente une moyenne de buts alloués de 3,42 et un taux d’efficacité de ,899 jusqu'à maintenant, ce qui est loin de ses standards habituels.