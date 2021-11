Le CH à la croisée des chemins

Les Canadiens ont encaissé un dixième revers en 13 matchs, samedi soir contre les Golden Knights, ce qui en amène plusieurs à se demander comment doit réagir l’organisation vis-à-vis du marasme sportif dans lequel elle est plongée depuis le début de la saison.

Faut-il se départir de l’entraîneur-chef? Faut-il réaliser une transaction? Faut-il faire confiance à un certain «processus» qui va graduellement permettre à la situation de se rétablir?

Le problème est si épineux qu’il est même difficile d’identifier celui qui doit poser un grand geste. Est-ce le directeur général, Marc Bergevin? Le grand patron, Geoff Molson?

«Que ce soit une transaction ou autre chose, on est rendus là, on est à la croisée des chemins, on est en train d’échapper la saison», a affirmé notre analyste Guillaume Latendresse, samedi soir, à «l’Après-match».

La question a fait l’objet d’un débat à l’émission. C’est à voir en vidéo principale!