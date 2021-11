L’Armada l’échappe en fin de match

L’espoir du Canadien de Montréal Xavier Simoneau a été l’un des acteurs de la défaite de l’Armada de Blainville-Boisbriand, par la marque de 4 à 3 face aux Islanders de Charlottetown, samedi au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Le petit attaquant a marqué en troisième période pour égaliser la marque 3 à 3 avant que Drew Elliott compte son deuxième filet du match pour sceller l’issue de la rencontre, alors qu’il ne restait que 24 secondes à faire au cadran.

Simoneau s’est également fait complice sur les deux premiers filets des siens, soit ceux de Jakub Brabenec et le premier d’Elliott. Lukas Cormier a aussi amassé quatre mentions d’aide dans la victoire.

Du côté des hôtes, Anri Ravinskis, Miguël Tourigny et Philippe Fauchon ont fait scintiller la lumière.

Le gardien Charles-Édward Gravel a quant à lui effectué 31 arrêts sur 35 lancers pour mériter la deuxième étoile du match.

La lanterne scintille 13 fois à Gatineau

À Gatineau, un but de Tristan Allard dans la dernière minute de jeu a permis aux Olympiques de gagner un véritable festival offensif par la marque de 7 à 6, contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Allard a finalement complété le match avec trois points, soit un but et deux mentions d’aide. Tout comme Allard, le défenseur Olivier Boutin et l’attaquant Jonah De Simone ont touché la cible une fois en plus de se faire complices de deux autres filets pour les vainqueurs. Mathieu Bizier a aussi amassé trois points, soit deux filets et une passe.

Xavier Fortin et Niks Fenenko ont aussi récolté trois points dans la défaite.

Ailleurs dans la LHJMQ:

À Shawinigan, Lorenzo Canonica s’est fait complice de trois des cinq réussites des Cataractes dans un gain de 5 à 2 contre les Eagles du Cap-Breton.

À Val-d’Or, les Foreurs ont enlevé les honneurs de la deuxième bataille de l’Abitibi-Témiscamingue de la fin de semaine, contre les Huskies de Rouyn-Noranda, par la marque de 4 à 3 en tirs de barrage. Les Huskies avaient gagné le premier duel 6 à 3, la veille.