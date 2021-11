Encore contenir l’offensive des Stingers

Le Rouge et Or croisera le fer samedi au Stade Telus avec des Stingers de Concordia qu’il a battus deux fois dans les dernières semaines, mais qui comptent sur l’une des plus belles révélations du football universitaire québécois cet automne : le quart Olivier Roy.

Recordman de la conférence pour les verges par la passe en un match, avec 557 – un exploit réalisé face au Vert & Or de l’université de Sherbrooke, le 28 septembre –, Roy a déjoué même les plus fins connaisseurs avec ses prouesses offensives durant la saison régulière.

«Il a été une belle surprise, a convenu l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin, jeudi. Il est devenu un bon passeur avec de bons receveurs. C’est vraiment le quart qui a eu la meilleure saison dans notre conférence.»

Outre son record, le pivot de 22 ans a fini en tête parmi tous les quarts du football universitaire québécois avec une moyenne de 308,8 verges par la passe par rencontre. Et ses 18 touchés aériens constituent un sommet au pays.

Pas contre le Rouge et Or

Pas de doute, donc, que son numéro 12 sera en évidence sur le plan de match de Glen Constantin samedi après-midi. Même si lors des deux matchs contre le Rouge et Or (5-3, 2e au classement) cette année, Roy n’a pas connu autant de succès.

«On doit le forcer à mettre la balle dans les mains du porteur de ballon, c’est ça, la grosse affaire», a analysé le secondeur du Rouge et Or Alec Poirier.

La stratégie a bien fonctionné dans les deux victoires face aux Stingers (4-4, 3e au classement). Roy a été limité à des gains par la passe de 216 et 271 verges.

Parcours «sans faute»

Mais malgré ces succès en saison, pas question pour le Rouge et Or de prendre Roy et les Stingers à la légère. Surtout pas au cours de cet automne plus difficile pour l’Université Laval, selon les standards des dernières années.

Car trois défaites durant le calendrier régulier pour les hommes de Constantin, ça ne s’était plus vu depuis 1998.

Si le Rouge et Or souhaite fouler le gazon du Stade Telus le 4 décembre, jour de la Coupe Vanier, il lui faudra «un parcours sans faute» en éliminatoires, a pointé l’entraîneur-chef.

Roy, lui, est conscient qu’une lourde tâche l’attend à compter de 14 h et qu’il en sera de même pour toute son équipe.

Surtout que les Stingers comptent sur un jeune groupe de joueurs, a-t-il relevé.

«On sait que si on veut les battre, il faut jouer un match presque parfait, a louangé le quart-arrière. Les équipes qui réussissent à gagner contre le Rouge et Or disputent presque toujours des rencontres parfaites.»

Chez le Rouge et Or, le bloqueur Andy Genois, le garde Nicolas Guay, le centre Cyrille Hogan-Saindon, le centre-arrière David Dallaire, le plaqueur Jean-William Rouleau, le secondeur Alec Poirier et le spécialiste des retours de botté Antoine Dansereau-Leclerc se sont tous taillé une place au sein de l’équipe d’étoiles du football universitaire québécois.

Un peu comme à la maison pour Olivier Roy

Olivier Roy disputera le match de samedi dans un environnement qu’il connaît bien. Mais plus que le terrain du Stade Telus, ce sont les estrades du domicile du Rouge et Or qu’il a souvent fréquentées, plus jeune.

Originaire de Donnacona, à quelque 30 minutes de voiture de l’université Laval, Roy a souvent fait l’aller-retour, plus jeune, afin d’assister aux matchs du Rouge et Or.

«Un peu par défaut, quand tu veux voir du bon football, tu vas au Stade Telus, raconte le quart des Stingers. Je n’étais pas très différent des autres kids de la région.»

Roy ne cache pas qu’il se sent toujours un peu nerveux quand il est le quart partant d’une rencontre disputée à Québec.

«C’est spécial de retourner là, surtout pour un match important comme une rencontre des séries, ajoute-t-il. Je suis content de savoir que je vais avoir de la famille et des amis dans les estrades.»

Pas une option

Mais malgré l’affection qu’il portait à l’équipe dans son adolescence, endosser l’uniforme du Rouge et Or n’a jamais réellement été une option pour le jeune athlète.

Roy souligne qu’il n’a pas eu «une tonne d’offres» d’équipes universitaires à sa sortie des rangs collégiaux.

Il jouait pour La Pocatière, en division 3, alors que la plupart des quarts du football universitaire québécois évoluent plutôt en division 1 avant de faire le grand saut.

«Ce que je voulais, c’était de continuer ma carrière, peu importe la façon, explique le pivot. Non seulement j’ai aimé ma visite à Concordia, mais c’était aussi un bon fit.»

«Quand je suis arrivé, le quart partant finissait sa carrière universitaire, a-t-il poursuivi. Ç’a beaucoup pesé dans la balance, car au football universitaire, il n’y a aucun temps de jeu garanti. Je voulais donc mettre toutes les chances de mon côté.»

À la fin de la saison

S’il a brillé comme quart-arrière des Stingers cette saison, Roy n’a pas encore pris le temps de savourer ses accomplissements individuels.

«Encore moins à la veille des séries, a-t-il assuré. C’est la vraie saison qui commence. Ce sont des choses auxquelles je vais m’attarder durant la saison morte et qui me feront de beaux souvenirs.»