Coupe Billie Jean King: la Russie championne

La Russie a remporté la première édition de la Coupe Billie Jean King en battant la Suisse en finale par deux victoires à zéro, samedi, à Prague, sans avoir besoin de disputer un double décisif.

Dans le premier simple de cette finale, la Russe Daria Kasatkina, 28e mondiale, a facilement disposé de la Suissesse Jil Teichmann (39e), en deux manches de 6-2 et 6-4 et moins d'une heure et vingt minutes.

«C'est un sentiment incroyable. Je suis heureuse d'apporter ce point très important à mon équipe, a dit Kasatkina. La mentalité a été la clé de ce match. Je suis restée très solide du début à la fin et je suis heureuse de mon niveau de jeu.»

Le deuxième simple a été beaucoup plus accroché entre Liudmila Samsonova (40e mondiale) et Belinda Bencic (17e), qui a pris la première manche 6-3. Elle n'avait perdu qu'une seule manche cette semaine, en trois parties, avant cette finale.

La Russe a ensuite répliqué sur le même score dans le deuxième, puis elle a fait le bris d'entrée pour mener 2-0 et a conclu à 6-4 dans le troisième, dès sa première balle de match, au bout de 2h22 de jeu.

«J'ai trop d'émotions là maintenant, j'ai l'impression que je suis tétanisée et c'est vraiment incroyable», a réagi Samsonova après sa victoire.

«C'était un combat incroyable, plus que du tennis», a ajouté celle qui avait remplacé à la dernière minute Anastasia Pavlyuchenkova, blessée.

«C'est une victoire historique pour nous", a résumé le capitaine de l'équipe russe, Igor Andreev. Je suis très fier et très heureux pour les filles, de la manière dont elles ont joué. Elles sont incroyables, ce sont des héroïnes, elles ont réussi parce qu'elles forment une véritable équipe et parce qu'elles sont de vraies amies.»

La Coupe Billie Jean King succède à la Fed Cup, précédente compétition entre nations dont l'ultime édition avait eu lieu en 2019, remportée par la France.

En demi-finales vendredi, la Russie avait éliminé les États-Unis 2-1 et la Suisse avait écarté l'Australie 2-0.