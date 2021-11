Ça s'arrête ici pour les Hurricanes

Le mystère des Hurricanes de la Caroline a finalement été percé. Les Panthers de la Floride ont infligé le premier revers de la saison à la formation qui évolue à Raleigh, samedi au BB&T Center, en la défaisant 5 à 2.

Les hommes de Rod Brind’Amour étaient les seuls dans la Ligue nationale qui n’avaient toujours pas subi la défaite, eux qui ont commencé l’année avec neuf victoires consécutives.

Les Panthers ont rapidement fait part de leurs intentions, en inscrivant quatre buts dès le premier vingt.

Le Québécois Anthony Duclair a été à l’origine de cette poussée hâtive, en secouant les cordages 2 min 28 s après la mise au jeu initiale. Duclair s’est ensuite fait complice d’une réussite de Frank Vatrano, sur l’avantage numérique, à mi-chemin en première période. Le natif de Pointe-Claire a complété sa période en obtenant une autre mention d’aide sur le quatrième filet des siens, celui de Patric Hornqvist, encore avec l’avantage d’un homme.

Anton Lundell a aussi fait scintiller la lanterne durant cet engagement.

Pour revenir à Duclair, l’athlète de 26 ans a terminé sa soirée en poussant la rondelle dans une cage déserte, en fin de troisième période. Il compte donc huit buts et 12 points après 11 duels.

Jesper Fast et Vincent Trocheck ont assuré la réplique des Hurricanes.

Si les Hurricanes étaient la dernière équipe invaincue dans la Ligue nationale avant ce match, les Panthers, eux, sont devenus la seule formation du circuit Bettman à ne pas avoir baissé pavillon en temps réglementaire après l’affrontement.

La formation floridienne compte 10 victoires et une seule défaite en temps supplémentaire depuis le début de la campagne 2021-2022.

Leur récolte de 21 points en 11 matchs leur offre non seulement le premier rang de la division Atlantique, mais aussi le premier rang du classement général.

Raanta quitte après une violente collision

Après une période, le gardien Frederik Andersen a été assis au bout du banc, après avoir cédé quatre fois sur 15 lancers. Antti Raanta lui est donc venu en relève, mais Andersen a été obligé de retourner sur la patinoire après que son remplaçant se soit blessé.

Sur la séquence, le joueur des Panthers Ryan Lomberg était impliqué dans une course pour la rondelle et patinait à toute vitesse quand Raanta a décidé de dégager lui-même son territoire. Lomberg n’a toutefois jamais été en mesure d’éviter l’homme masqué, qui est tombé lourdement sur la patinoire, avant de quitter quelques instants plus tard.

Lomberg a ainsi écopé d’une punition majeure et d’une inconduite de partie. Une audition avec le département de la sécurité des joueurs est plus que probable.