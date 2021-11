Alex Tuch réalise l'un de ses rêves en joignant les Sabres

L'attaquant Alex Tuch fait partie de l’organisation des Sabres depuis jeudi et il s’amène à Buffalo dans un bel état d'esprit.

Natif de Syracuse, dans la région de New York, l'ancien des Golden Knights de Vegas n’a pas caché à quel point il était excité de se joindre à un club qu’il regardait à la télévision en grandissant. C'est ainsi qu'il s'est présenté avec un large sourire, samedi, devant les médias de Buffalo.

Je peux probablement nommer tous les joueurs de l’époque, a confié Tuch, en conférence de presse. [Daniel] Brière, [Chris] Drury, Thomas Vanek, Tim Connolly, Jochen Hecht, Andrew Peters, Patrick Kaleta, Brian Campbell avec le ‘’spinorama’’, Maxim Afinogenov. J’étais un grand admirateur des Sabres. [...] Tout le monde aime le sport à Buffalo, les partisans adorent les Sabres et je suis très excité de jouer devant de tels partisans.»

«Le groupe de Vegas va me manquer, avait préalablement partagé Tuch, sur son compte Twitter. Maintenant, j’aimerais souligner à quel point je suis excité de faire partie de l’organisation des Sabres de Buffalo. Je viens de la région de New York et c’est un de mes rêves de pouvoir revêtir l’uniforme des Sabres. Merci, Buffalo, j’ai très hâte de commencer!»

Acquis par les Sabres en compagnie de l'espoir Peyton Krebs et de quelques sélections au repêchage, dont un choix conditionnel de premier tour en 2022, Tuch a aidé à conclure la saga Jack Eichel qui durait depuis la fin de la dernière campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Eichel se retrouve finalement à Vegas.

Le directeur général des Sabres qui a fait son acquisition, Kevyn Adams, a lui aussi perçu un grand enthousiasme provenant de Tuch et ç'a été un facteur important dans sa décision d'effectuer la transaction.

«Alex est un très bon joueur de hockey, sous contrat pour cette année et les quatre suivantes, avait déclaré Adams, lors d’une visioconférence, jeudi. C’est un jeune athlète productif qui a énormément de caractère et de leadership. Il veut faire partie de la solution. Il a été incroyable dans la conversation que j’ai eue avec lui, il est très excité de se joindre à nous. C’est exactement le genre de talent et de personnalité qu’il nous faut.»

Passage marquant

Tuch quitte les Golden Knights après quatre saisons. Il s’est rendu en finale de la coupe Stanley en 2017-2018, la campagne inaugurale de l’équipe qui s’est jointe à la LNH en vertu d’une expansion.

En 249 parties avec la formation du Nevada, il a récolté 61 buts et 78 mentions d’aide pour 139 points, ainsi que 33 points en 66 matchs éliminatoires. Il avait aussi disputé six duels sous les couleurs du Wild du Minnesota, le club qui l’a repêché au premier tour de l’encan 2014.

«J’aimerais prendre le temps de remercier la ville de Las Vegas dans son entièreté pour avoir permis à ma famille et moi d’avoir pu l’appeler notre maison pendant les quatre dernières années et demie», a noté Tuch, sur Twitter.