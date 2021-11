Une médaille olympique dans la mire

Forte de sa huitième place au classement général de la Coupe du monde l’année dernière, la skieuse Laurence St-Germain est motivée plus que jamais à amorcer la présente saison de la Coupe du monde.

Après avoir tout juste terminé son dernier entraînement en salle au moment de notre entretien, St-Germain estime qu’elle s’est améliorée pendant la saison morte et qu’elle est fin prête pour le coup d’envoi de la saison qui sera donné les 20 et 21 novembre prochains à Levi, en Finlande.

« Je suis contente des gains dans le gymnase et je suis super motivée, a raconté la slalomeuse. L’été dernier à ma première année avec Charles Castonguay, j’avais fait le double de volume comparativement à 2019. Cet été, j’ai poussé encore plus. Parce que je souffre d’arthrose, je vais devoir vivre avec une douleur chronique possiblement toute ma vie, mais on la gère super bien. »

« Ça annonce bien pour la saison, de poursuivre l’ancienne porte-couleurs de l’équipe de ski de l’Université du Vermont dans la NCAA. C’est une année spéciale avec les Olympiques et je vise encore plus haut que l’an dernier. Je visais la constance dans le top 10 l’an dernier et je veux me rapprocher du podium cette année. »

Viser plus haut

Forte d’une première participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 où elle avait bien fait avec une 15e position en slalom et une neuvième place en équipe, St-Germain vise des objectifs beaucoup plus élevés à sa deuxième expérience sous les anneaux.

« Mes attentes sont vraiment différentes, a-t-elle résumé. En 2018, j’ai pris de l’expérience et j’ai réalisé mon rêve de participer aux Jeux. J’ai appris beaucoup, notamment sur la nécessité de performer le Jour J. L’objectif est maintenant de réaliser mon rêve de remporter une médaille olympique. Dès mon retour de Corée, je savais déjà que mon objectif allait être de viser une médaille à Pékin quatre ans plus tard. »

« J’ai progressé à petits pas depuis 2018 et je peux maintenant croire que c’est vraiment possible de remporter une médaille à Pékin, d’ajouter la skieuse de 27 ans. Pour plusieurs, ça serait une grosse surprise si je montais sur le podium aux Jeux, mais je sais que je suis capable et que c’est possible. Tout peut arriver aux Jeux et il y a toujours des surprises. Il y a cinq filles qui sont toujours sur le podium, mais ce n’est pas impossible de m’en approcher. »

Si St-Germain connaît un aussi bon début de saison que l’an dernier à Levi où elle avait signé notamment une sixième position en plus d’une huitième, elle confirmerait sa place en Chine.

« Je ne suis pas trop inquiète avec les sélections parce que mes objectifs sont plus élevés que les critères, a-t-elle expliqué, mais ça enlèverait un stress si je me qualifiais avant Noël. »

Les Canadiennes doivent réussir un top 7 ou deux top 15 pour confirmer leur place à Pékin. Un arrêt à Kellington aux États-Unis est à l’horaire les 27 et 28 novembre avant trois arrêts en Europe pendant la période des Fêtes.

Préparation mentale

En plus d’avoir fait des gains sur le plan physique, St-Germain a retenu les services d’une préparatrice mentale. Christiane Trottier est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université Laval.

« La préparation mentale me manquait l’an dernier, a-t-elle indiqué. J’ai fait preuve de constance, mais je veux maintenant aller chercher le petit extra. Je connaissais toujours une meilleure manche que l’autre. Je dois développer une routine. »

« Je dois être plus activée au départ, d’ajouter St-Germain. Pour certaines courses, je n’étais pas assez stressée. Les meilleures ont toujours deux bonnes manches et je dois faire la même chose si je veux rivaliser avec elles. »