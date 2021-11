Une année historique pour le golf au Québec

L'année 2021 a été une saison record pour le golf au Québec. On a enregistré une hausse des rondes de 19% en 2020, 22% en 2021 et 41% pour les deux années.

«En 2021, c’était une saison historique. Ça fait 37 ans que je suis dans l’industrie du golf et je n’ai jamais vu une saison de golf comme celle-là», explique Martin Ducharme, président de l'Association des Clubs de Golf du Québec.

• À lire aussi: Les terrains de golf s’invitent dans les élections

• À lire aussi: Les monstres du lac Memphrémagog

Cette popularité s'explique par le fait que les gens n'ont pas pu voyager et sont restés au Québec ces deux dernières années.

«Avec le produit qu’on avait à offrir, on dit toujours que le golf, c’est une activité de plein air, on est en nature, c’est bon pour la santé, et les gens en ont profité», explique M. Ducharme. «Les gens en ont aussi profité pour circuler à travers le Québec.»

Des augmentations importantes en région

Il note que les augmentations les plus importantes ont eu lieu dans les régions du Centre-du-Québec, du Bas-Saint-Laurent et de Charlevoix.

«C’est une augmentation de 25 à 27%, c’est énorme pour ces régions-là. Ça veut dire que les gens ont circulé à travers la province et ont profité de forfaits golf», ajoute-t-il. «Donc, ce n’est pas juste l’industrie du golf qui en a profité, c’est aussi l’industrie touristique qui en a profité.»

En outre, la clientèle 18-35 ans a été au rendez-vous cette année, et ça a eu un impact dans les records enregistrés.

Les retraités ont aussi profité de l'attrait du sport pour travailler dans les clubs de golf à temps partiel.

«Les gens retraités ont réalisé que c’était un super bel environnement pour venir travailler deux ou trois quarts de travail par semaine, ce n’est pas stressant pour eux, ils sont les bienvenus», souligne M. Ducharme. «On a besoin de ces gens-là, c’est eux qui assurent notre survie en services au niveau de tous les départements. Ils ont un sentiment d’appartenance à l’endroit où ils travaillent, ils ont une fierté de travailler dans un club de golf.»

M. Ducharme explique que les professionnels travaillent d'arrache-pied pour éduquer la nouvelle clientèle, principalement les jeunes, qui se sont mis au golf récemment.

«On n’est pas là pour les repousser, bien au contraire, on est là pour les accepter, leur expliquer de quelle façon on se conduit sur un parcours de golf et aussi les règlements, l’étiquette, et ces gens-là ne se sentent pas brusqués. Ils adorent ce sport-là. L’industrie fait un beau travail pour bien accepter cette nouvelle clientèle.»