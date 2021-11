Un quadruplé pour briser la glace

Le vétéran Patrice Bergeron a tenu à rassurer à sa façon jeudi ceux qui s’inquiétaient de sa production offensive et, à la suite de ce quadruplé, nul doute que sa présence dans la formation des Bruins de Boston demeure forte.

Le Québécois a donc connu sa deuxième soirée de quatre buts en carrière dans la Ligue nationale en réglant le cas des Red Wings de Detroit pratiquement à lui seul, dans un gain de 5 à 1, au TD Garden. Ayant totalisé 23 filets en 54 sorties la saison dernière, il a enfilé l’aiguille pour une première fois en 2021-2022 pendant un avantage numérique à l’engagement initial, avant de compléter son tour du chapeau naturel au deuxième tiers et d’ajouter un quatrième but en fin de partie.

Bergeron avait réussi son autre quadruplé le 6 janvier 2018, dans une victoire de 7 à 1 contre les Hurricanes de la Caroline au cours de laquelle il avait ajouté une mention d'aide. Même s’il a éprouvé des ennuis en offensive dernièrement, il s’attendait à renouer avec le succès individuel plus tôt que tard.

«J’ai joué dans la ligue depuis suffisamment longtemps pour savoir que ça allait revenir. Je pense qu’il faut s’assurer de ne pas forcer inutilement le jeu ou de penser au résultat final, mais davantage de retourner aux détails et de se placer aux bons endroits. Éventuellement, le tout tournera en votre faveur. C’est ainsi que j’approchais cela», a commenté l’attaquant, qui compte maintenant sept points en huit matchs, selon des propos rapportés par le quotidien «Boston Globe».

«Un joueur dominant»

Dans son entourage, personne ne semblait préoccupé pour lui, bien au contraire.

«Il est un joueur tellement dominant dans le circuit, a affirmé son partenaire de trio Brad Marchand. qui a amassé une mention d'aide sur chacun des quatre buts de Bergeron. Auparavant, il avait obtenu plusieurs occasions de marquer. Parfois, la rondelle entre, d’autres fois, non. Tout ce qu’il a touché est entré cette fois. C’était une question de temps pour lui.»

«C’est trop un bon joueur pour rester muet longuement en attaque. Pour être franc avec vous, c’est vrai pour tout le trio», a renchéri l’entraîneur-chef Bruce Cassidy au sujet de la ligne complétée par David Pastrnak.

Production nécessaire

Certes, les Bruins auront besoin de la production de leur gros trio pour batailler avec les grosses pointures de l’Association de l’Est. En dépit de leurs cinq gains en huit rencontres, ils occupent le cinquième rang de la section Atlantique. En revanche, ils ont disputé le plus petit nombre de matchs parmi les clubs de leur division.

Pour grimper les échelons, il faudra ainsi que certains remplissent les filets adverses régulièrement. Taylor Hall et Pastrnak ont d’ailleurs deux buts et trois mentions d’aide à leur actif chacun et voudront offrir une meilleure contribution en offensive.

Boston visitera les Maple Leafs de Toronto, samedi.

- À 36 ans et 103 jours, Bergeron est devenu le deuxième plus vieil auteur d’un quadruplé de l’histoire des Bruins. Johnny Bucyk a réalisé l’exploit à 37 ans et 251 jours, le 5 janvier 1974.