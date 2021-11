La chaîne débarque... encore

Le Canadien parviendra-t-il à coller deux victoires cette année? Évidemment, ça finira par arriver tôt ou tard. Mais pour l’heure, chacun des trois gains de l’équipe a été suivi par une varlope en règle.

Sauf que cette fois, Dominique Ducharme soutient que l’histoire n’était pas la même que les deux premières fois.

«C’est certain qu’on n’est pas contents du résultat. Cependant, lors des autres matchs, on n’était pas du tout dans ce que l’on voulait faire. Alors que ce soir, dans notre intensité, on était au-dessus de la rondelle, on s’appuyait. Par contre, on a fait des erreurs qui ont coûté cher», a analysé l’entraîneur du Canadien.

Si l’effort et le travail y sont, est-ce donc à dire que le système est mal compris ou, à tout le moins, mal déployé?

Encore une fois, Ducharme s’inscrit en faux.

«C’est certain qu’il y a eu des erreurs évidentes, mais on a payé chaque fois. Les Islanders, c’est une équipe qui joue comme ça. Ils ne donnent pas grand chose, ils patientent dans le milieu. Ils attendent une erreur, un revirement», a expliqué Ducharme.

Point de presse de Dominique Ducharme -

Pas de spectacle

Le résultat a beau ne pas refléter comme l’a martelé David Savard, n’empêche que le Tricolore vient d’encaisser un neuvième revers en 12 matchs. Tous à la régulière, sans point de consolation.

Bientôt, dans la page des statistiques, on verra apparaître le fameux «É» à côté du nom de l’équipe, signifiant qu’elle est éliminée des séries.

Et on est qu’au début du mois de novembre.

Malgré cette triste réalité, il ne faut apparemment pas s’attendre à voir Ducharme monter sur la scène et vilipender ses joueurs.

«C’est sûr que c’est frustrant, mais je ne vais pas venir ici et donner un spectacle. Je ne veux pas faire les manchettes ou me retrouver sur YouTube pour les 20 prochaines années. Ce que j’ai à dire, je le dis aux joueurs», a indiqué le Joliettain.

Un groupe uni

Voilà une sage décision considérant que le savoureux monologue lancé par Michel Therrien, en janvier 2006 alors qu’il était l’entraîneur des Penguins de Pittsburgh, fait encore le délice de plusieurs internautes sur les réseaux sociaux.

Et le moral des troupes dans tout ça ?

«Je ne sens pas de découragement, a assuré le pilote du Canadien. Au contraire, les gars croient en ce groupe. On sait qu’on fait face à de l’adversité. Mais c’est un groupe qui est uni qui veut bien faire.»