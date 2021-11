Frank Gore le boxeur?

Après une longue carrière digne du Temple de la renommée dans la NFL, le porteur de ballon Frank Gore préparerait son après-carrière, qui commencerait dans un ring de boxe.

L’homme de 38 ans n’a pas encore officiellement annoncé sa retraite, mais il a déjà exprimé de l’intérêt envers la boxe. Selon le magazine «Sports Illustrated», Gore pourrait même se battre d’ici la fin de l’année, sur une carte du promoteur Showtime.

Plusieurs médias rapportent que la légende du football pourrait se mesurer à l’ancien de la NBA Deron Williams. Ce dernier doit se battre en sous-carte du combat entre Jake Paul et Tommy Fury, le 18 décembre prochain, mais son adversaire n’est pas encore connu.

Gore, qui a porté l’uniforme des 49ers de San Francisco, des Colts d’Indianapolis, des Dolphins de Miami, des Bills de Buffalo et des Jets de New York, est le troisième porteur de ballon à avoir franchi le plus de verges en carrière par la course, avec 16 000.

Il a disputé sa dernière saison en 2020, couronnant un parcours de 16 saisons marqué de cinq matchs du Pro Bowl et d’une présence dans l’équipe de la décennie 2010 élue par le Panthéon du football américain.