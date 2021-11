Eichel dévoile le moment où il souhaite revenir

Maintenant qu’il n’est plus un membre des Sabres de Buffalo, Jack Eichel pourra subir l’opération qu’il désire pour traiter une hernie discale et même si cette dernière n’a pas encore été faite, l’attaquant a une date de retour au jeu précise en tête : après les Jeux olympiques.

Selon ce qu’a appris le «Las Vegas Review-Journal», Eichel subira son opération le 12 novembre. La Ligue nationale, quant à elle, verra ses activités être interrompues du 3 au 22 février en raison des Jeux olympiques de Pékin, en 2022.

Les Golden Knights de Vegas, qui ont acquis Eichel et un choix de troisième ronde au repêchage de 2023, en retour de Peyton Krebs, Alex Tuch, un choix de première ronde en 2022 et un choix de deuxième tour en 2023, joueront leur premier match, au retour de la pause, le 25 février, contre les Coyotes de l’Arizona. Cette date donnerait ainsi un peu plus de trois mois à Eichel afin de se remettre de son opération.

«À propos du processus de réhabilitation, tu peux t’entraîner environ sept à dix jours après la procédure, de dire l’athlète de 25 ans, vendredi, au réseau NHL Network. Ce ne sont pas des entraînements avec de lourdes charges, mais tu es en mesure de bouger un peu. J’espère qu’après six semaines, je pourrai retourner sur la glace et commencer à patiner. Je souhaite qu’après environ 12 semaines, trois mois, je serai de retour au jeu.»

Eichel pourrait ainsi jouer sans être complètement rétabli, puisqu’il a ajouté qu’il se sentirait à «100%, de retour à la normale», après six mois.

Une première fois sur la table d’opération

C’est d’ailleurs la première fois que le nouveau membre de la formation du Nevada devra subir une opération, une situation qui le rend nerveux.

«Tu es toujours nerveux quand tu dois subir une opération. Dans mon cas, je ne suis jamais allé sur la table d’opération. Je n’ai jamais eu d’opération, je n’ai jamais été sous anesthésie, alors ce sont des premières pour moi.»

«Par contre, la chose que ce long processus m’a permis de faire, c’est de me donner beaucoup de temps pour faire mes recherches, parler à plusieurs médecins, obtenir plusieurs opinions et de m’assurer d’être pleinement confiant que c’est la bonne décision.»