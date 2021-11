Scott Wedgewood retourne dans le désert

Les Coyotes de l’Arizona ont réclamé jeudi au ballottage leur ancien gardien de but Scott Wedgewood, qui effectuera un second passage dans le désert après avoir été rendu libre par les Devils du New Jersey.

L’adjoint de Jonathan Bernier à Newark n’a pas connu le début de saison escompté, devant se contenter d’une faible fiche de 0-2-1 en trois départs, en plus d’une moyenne de buts alloués de 3,19 et d’un taux d’efficacité de ,880.

Les Devils lui ont d’ailleurs préféré le jeune Nico Daws à deux occasions cette saison et le prometteur portier a bien fait. MacKenzie Blackwood serait également sur le point d’effectuer un retour au jeu après avoir subi une opération à un talon pendant la saison morte.

Wedgewood, 29 ans, a disputé une partie de la campagne 2017-2018 avec les Coyotes, maintenant un dossier de 5-9-4.

Les Devils ont aussi bougé en rappelant de la Ligue américaine leur espoir le plus prometteur, le Suédois Alexander Holtz. L’ailier droit de 19 ans a été sélectionné avec le septième choix du repêchage de 2020 et connaît tout un début de saison avec les Comets d’Utica.

En quatre rencontres, Holtz a enfilé l’aiguille à cinq reprises, ayant notamment réalisé un doublé à son dernier match, vendredi.