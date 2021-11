Cette semaine aux Anti-Pods, Kev et Pat discutent de la signature du Québécois Mike Bailey avec Impact, de la cure de désintoxication de Jon Moxley et des fins de contrats de Kyle O’Reilly et Juice Robinson.

De plus, Pat était à Chicago, la semaine dernière, et il nous parle des deux événements de SHIMMER auxquels il a assisté. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!