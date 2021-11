Thatcher Demko en a mis plein la vue aux partisans réunis au Rogers Arena, mardi soir.

Le gardien de but a réalisé un véritable bijou, avec quelques minutes à faire en 3e période, pour priver Artemi Panarin d'un but certain! Un arrêt que vous désirerez voir et revoir!

J.T. Miller a finalement complété la remontée des Canucks avec son deuxième but de la partie, en prolongation.

Sénateurs (4) c. Wild (5) - Prolongation

Coyotes (0) c. Flyers (3)