La COVID-19 s’attaque à Sidney Crosby

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, ainsi que son coéquipier Brian Dumoulin sont aux prises avec la COVID-19 et doivent se soumettre au protocole de la Ligue nationale de hockey en la matière, a indiqué leur entraîneur-chef Mike Sullivan, mercredi.

Celui-ci a précisé que le numéro 87 éprouve de légers symptômes. Pour sa part, Dumoulin est asymptomatique. Les deux joueurs concernés devront être déclarés négatifs au coronavirus avant de retrouver les autres hockeyeurs du club et de participer à des entraînements ou des matchs.

Crosby est passablement éprouvé cette année, car il a été opéré au poignet gauche en septembre et a manqué les premières semaines du calendrier régulier. Il a d’ailleurs effectué ses débuts en 2021-2022 samedi, dans un revers de 4 à 2 aux mains des Devils du New Jersey.

L’attaquant n’a pas livré non plus sa meilleure performance à cette occasion, terminant avec un différentiel de -3 et étant incapable d’obtenir le moindre point. Sa mauvaise couverture défensive sur un jeu a été à l’origine d’un tir de punition accordé à Jesper Bratt tard en troisième période et le joueur des Devils en a profité pour marquer le but décisif.

Quant à Dumoulin, il a inscrit une aide en huit sorties et présenté un différentiel de -4.

Les Penguins accueilleront les Flyers de Philadelphie, jeudi.