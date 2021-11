Les deux espoirs les plus sous-estimés du CH

Quel est l'espoir le plus sous-estimé du CH?

La question a été sujet de débat, mercredi, à l’occasion de l’émission «JiC», où les journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau y ont dévoilé leur position.

Voyez le segment complet en vidéo principale.

Cloutier a été le premier à se prononcer, optant pour un attaquant très productif depuis quelques mois : Sean Farrell.

«Il est selon moi l’un des espoirs les plus sous-estimés du CH, mais aussi de la LNH. 72 aides l’an dernier dans la USHL, c’est un record de la ligue. Cette saison, il a déjà sept points en deux matchs avec Harvard. Pour avoir une idée vraiment précise du type de joueur qu’il est, j’ai récemment regardé toutes ses séquences dans la NCAA.

«C’est un cerveau de hockey. Il sait ce qu’il va faire avec la rondelle avant qu’elle ne lui parvienne. Son bâton est également dans toutes les lignes de passes. Habituellement, je veux être prudent avec les espoirs, mais je le vois vraiment comme un futur joueur d’impact sur un premier trio. C’est un genre de Johnny Gaudreau qui peut aussi jouer sur le désavantage numérique. Je sais que la saison est encore jeune, mais ce que je vois jusqu’ici correspond exactement à ce que je voyais de lui dans la USHL l’an dernier. Farrell est juste trop intelligent pour que ça ne fonctionne pas.»

«Une version améliorée de Romanov»

Anthony Martineau a de son côté arrêté son choix sur un défenseur dont peu de gens parlent, mais qui, avance-t-il, a pourtant toutes les qualités pour s’établir rapidement dans la LNH : Jayden Struble.

«Un doux matin de septembre, Struble m’a dit ceci : "je vais devenir le joueur que je veux dans le circuit Bettman. Je n’ai aucune limite."

«Pourtant, trop peu de gens semblent apprécier son talent, même s’il est vraiment près d’être du calibre LNH. Je crois qu’on a ici la parfaite définition de "sous-estimé". Struble est selon moi une version améliorée d’Alexander Romanov. Bergevin l’a d’ailleurs proclamé "dieu grec" il y a quelques mois. Il frappe comme un train, mais il patine aussi comme le vent et peut générer de l’attaque grâce à ses aptitudes à faire bouger la rondelle rapidement.

«Actuellement, tu as Sami Niku et Chris Wideman sur ta dernière paire. Jayden Struble, tu sais ce qu’il va t’amener et il va te l’amener de façon régulière. Physiquement, il est déjà prêt pour la LNH. Je le vois comme un potentiel top-4.»

Des bémols

Sans pour autant dénigrer le choix de son collègue, Nicolas Cloutier a néanmoins apporté un petit bémol au sujet du jeu d’ensemble de Struble.

«J’ai quelques doutes au niveau de sa prise de décision avec la rondelle. Il va devoir selon moi structurer son jeu un peu mieux. Oui, ses habiletés athlétiques sont intéressantes, mais il y a du peaufinage à faire ailleurs. »

Martineau, bien entendu, avait lui aussi quelques réserves concernant le choix de Sean Farrell.

«Il est très bon, mais j’ai hâte de le voir évoluer contre de bonnes équipes dans la NCAA. Ce n’est toujours pas arrivé.»

Alors, votre choix?

Le segment «Les Recrues» est présenté tous les mercredi, 17h15, à «JiC».