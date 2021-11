MLB: les honneurs de fin de saison

Publié aujourd'hui à 09h29

Mis à jouraujourd'hui à 09h29

La Série Mondiale est terminée et bravo aux Braves pour leur première conquête depuis 1995. Il faut lever notre chapeau au directeur général Alex Anthopoulos qui a su faire les bonnes transactions pour remodeler son équipe à la mi-saison.

Le fait que Jorge Soler soit nommé joueur par excellence de la Série Mondiale représente la cerise sur le sundae pour le directeur général québécois. Et il faut aussi saluer le travail du gérant Brian Snitker qui, dans l’ombre, a su manier sa troupe de mains de maitre et mérite amplement de soulever le gros trophée.

C’est la convention collective qui risque de faire jaser dans les prochaines semaines, puisqu’elle vient à échéance le 2 décembre. Mais avant de voir les millionnaires et les milliardaires se chicaner entre eux, jetons un coup d’œil aux différents honneurs qui seront présentés dans les prochains jours.

Joueur par excellence

Ligue Nationale

Mon choix : Austin Riley (Braves)

Le gagnant sera : Bryce Harper (Phillies)

Bien avant qu’il se fasse valoir en série, Austin Riley était le meilleur joueur de la Ligue Nationale. En plus d’une excellente saison en attaque, il a été très solide en défensive au coin chaud et a mené les Braves jusqu’en série. Mais je doute que Riley reçoive beaucoup de vote, puisque la lutte devrait se faire entre Bryce Harper, Juan Soto et Fernando Tatis Jr. Et comme les Padres se sont écrasés en fin de campagne alors que Harper et Soto ont connu un très bon mois de septembre, je pense la lutte se fera entre les deux joueurs de la division Est et que Harper gagnera de justesse

Ligue Américaine

Mon choix : Shohei Ohtani (Angels)

Le gagnant sera : Shohei Ohtani

Si Vladimir Guerrero Jr avait connu une meilleure fin de saison et avait mené les Jays jusqu’en série, il aurait eu mon vote. Mais comme ce ne fut pas le cas, Shohei Ohtani va l’emporter haut la main, même si son club n’a jamais été dans le coup dans la course aux séries éliminatoires.

Trophée Cy Young

Ligue Nationale

Mon choix : Zack Wheeler (Phillies)

Le gagnant sera : Max Scherzer (Dodgers)

Jacob deGrom aurait dû remporter ce trophée avec une main dans le dos, mais sa blessure au bras droit a complètement changé sa saison et celle des Mets. La lutte devrait donc se faire entre Walker Buehler, Julio Urias et Max Scherzer des Dodgers, ainsi que Corbin Burnes des Brewers et Zach Wheeler des Phillies. Bien difficile de prédire qui va gagner, parce que tous les lanceurs mentionnés vont mériter des votes, mais je pense que les personnes qui votent auront un petit faible pour le bon vieux Scherzer, alors que Zack Wheeler des Phillies a récolté de meilleurs chiffres, dans l’ombre des trois partants des Dodgers.

Ligue Américaine

Mon choix : Robbie Ray (Blue Jays)

Le gagnant sera : Robbie Ray (Blue Jays)

C’était une course à deux en fin de saison entre Robbie Ray et Gerrit Cole des Yankees, mais le gaucher des Blue Jays semble en avoir fait juste assez pour coiffer Cole dans le dernier droit. Le droitier des Yankees semble avoir ralenti à la mi-saison après les changements concernant les produits collants. Si Ray l’emporte comme prévu, il pourra aller chercher encore plus d’argent sur le marché, puisqu’il sera joueur autonome.

Recrue de l’année

Ligue Nationale

Mon choix : Jonathan India (Reds)

Le gagnant sera : Jonathan India (Reds)

Après un début de campagne difficile, Jonathan India a réussi à trouver ses repères dans le baseball majeur et a très bien performé. Le gaucher Trevor Rogers des Marlins était largement favori à la mi-saison, mais il a dû s’absenter plusieurs semaines en fin de campagne pour des raisons personnelles et a été écarté de la course.

Ligue Américaine

Mon choix : Ryan Mountcastle (Orioles)

Le gagnant sera : Randy Arozarena (Rays)

La course sera très serrée entre Mountcastle et Arozarena, deux excellents jeunes joueurs, avec deux équipes totalement différentes. Mountcastle a été brillant dans le dernier droit, lorsque les Orioles ont joué les troubles fêtes. Mais je me demande si plusieurs votants n’avaient pas déjà fait leurs idées sur le choix final, avant le dernier droit de la saison et si tel est le cas, je pense qu’Arozarena l’emportera.

Gérant de l’année

Ligue Nationale

Mon choix : Gabe Kapler (Giants)

Le gagnant sera : Gabe Kapler (Giants)

C’est le choix le plus facile. Kapler a mené les Giants à 107 victoires, un record d’équipe, avec une bonne équipe, mais certainement pas la plus talentueuse. Ce serait un scandale si Kapler ne méritait pas le titre. Craig Counsell des Brewers et Brian Snitker des Braves vont récolter leur part de vote, mais devrait finir loin derrière.

Ligue Américaine

Mon choix : Kevin Cash (Rays)

Le gagnant sera : Scott Servais (Mariners)

Si le choix était facile dans la Ligue Nationale, c’est tout le contraire dans la Ligue Américaine. Kevin Cash, malgré la perte de nombreux joueurs talentueux, a su mener les Rays à la meilleure fiche dans la Ligue Américaine et à la première saison de plus de 100 victoires dans l’histoire des Rays. Même si c’est mon choix, je ne suis pas certain qu’il récoltera assez de votes pour gagner. Dusty Baker des Astros et Scott Servais des Mariners seront des choix très populaires, alors que les deux ont fait du très bon travail avec des bonnes équipes, mais pas de grandes équipes. Reste à voir si la division des votes entre les nombreux candidats pourrait nous amener à avoir un gagnant plus surprenant comme Charlie Montoyo des Jays ou Alex Cora des Red Sox