Les Golden Knights, une équipe prenable pour le CH

Le Canadien de Montréal doit disputer quatre autres matchs durant son séjour actuel à domicile et, samedi soir, il pourrait profiter de la visite des Golden Knights de Vegas pour savourer une rare victoire.

Effectivement, les deux formations s’étant affrontées au troisième tour des séries 2021 présenteront un visage bien différent au Centre Bell. Si le Tricolore est privé de plusieurs éléments comme Carey Price et a vu d’autres joueurs quitter sous d’autres cieux, au Nevada, c’est l’hécatombe. Dans la défaite de 4 à 0 aux mains des Maple Leafs de Toronto, mardi, les attaquants Max Pacioretty, Mark Stone, William Karlsson, Alex Tuch et Nolan Patrick, tout comme le défenseur Zach Whitecloud, manquaient à l’appel.

Aussi, la troupe de l’entraîneur-chef Peter DeBoer n’a pas son aplomb des années précédentes. Ayant vu sa séquence de trois gains prendre fin, elle affiche un dossier de 4-5-0 cette saison. Et, comme la partie dans la Ville Reine l’a montré, plusieurs correctifs sont à apporter.

«Ce n’était même pas proche. Ce fut probablement notre pire rencontre depuis que je suis arrivé à Vegas. Nous n’avions pas grand-chose à donner; eux, ils en avaient pas mal plus. Ils forment un club très talentueux, mais nous n’allons pas offrir l’excuse disant qu’il nous manque plusieurs gars, a déclaré le gardien Robin Lehner au site NHL.com après le revers face aux Leafs. Toutes les équipes passent par là, mais nous ne pouvons nous permettre d’être battus ainsi au plan du travail. Nous avions un très bon plan de match et venions d’en gagner trois de suite. Cependant, pour une quelconque raison, nous n’étions pas là.»

Les vétérans doivent se lever

En l’absence d’autant de patineurs, les joueurs actuellement actifs devront en faire beaucoup plus. Alex Pietrangelo présente un différentiel de -6 et a obtenu une mention d’aide en neuf sorties jusqu’ici. À l’avant, Jonathan Marchessault et Reilly Smith ont chacun amassé deux buts et deux aides, le premier conservant une fiche de -6. Pour revenir à Lehner, qui est le numéro 1 devant le filet après que Marc-André Fleury eut été échangé aux Blackhawks de Chicago durant l’été, sa moyenne de buts alloués est de 3,13 et son taux d’efficacité, de ,906.

Pendant que le Canadien recevra les Islanders de New York, jeudi, les Knights se rendront à Ottawa pour un rendez-vous avec les Sénateurs.