Le «grand ami» de Jake Evans n’a pas perdu la touche

Les dénigreurs de Mark Scheifele, particulièrement nombreux chez les partisans du Canadien de Montréal, seront certes déçus de savoir que l’attaquant des Jets de Winnipeg est en belle forme et bien disposé à faire la vie dure aux gardiens adverses.

Le vétéran a été ennuyé par la COVID-19 au cours des dernières semaines, mais ses problèmes n’ont pas trop paru durant le match de mardi contre les Stars de Dallas. Celui qui en était à son premier affrontement depuis le 19 octobre a inscrit une mention d’aide et marqué le filet décisif en fusillade dans un gain de 4 à 3. Pour le joueur de 28 ans, il s’agit en quelque sorte de la prise 2 d’un nouveau départ. Relativement à son coup porté à la tête d’Evans en séries 2021, il avait complété sa suspension de quatre rencontres en ratant le premier duel de la campagne. Après avoir joué deux parties, le coronavirus s’en est mêlé.

Aussi, son retour à la compétition est une bonne nouvelle pour les Jets, qui connaissent un départ intéressant avec 12 points en neuf duels. Scheifele a toujours amassé au moins 50 points dans une saison depuis 2014-2015, lorsqu’il en avait récolté 49.

«J’imagine que la COVID vous rend plus fort, a-t-il blagué en point de presse après le triomphe des siens, tel que rapporté par le quotidien "Winnipeg Sun". Ce fut excellent de revenir avec les gars. C’est immense d’empocher cette victoire et si plaisant d’être de retour. Et c’était mon premier match devant les partisans des Jets [cette année], donc la sensation est encore meilleure.»

Une attaque au fort potentiel

Les Jets affichent le troisième meilleur pourcentage de réussite de la Ligue nationale en avantage numérique à 28,6 %. Ils ont notamment frappé deux fois au deuxième tiers du match de mardi grâce à Josh Morrissey et Pierre-Luc Dubois, qui a maintenant obtenu un point dans chacun de ses huit derniers matchs. Avec le retour de Scheifele et la présence d’autres canons offensifs comme Kyle Connor, la formation manitobaine sera redoutable avec un homme en plus tout au long de la campagne.

«Si vous regardez les gars qui sont là sur le jeu de puissance, vous voyez des joueurs très talentueux. [...] Quand vous possédez autant d’armes, quelqu’un effectuera un bon jeu. Ce sont les petites choses comme les victoires dans les mises au jeu, la récupération de la rondelle et les belles manœuvres autour de cela», a expliqué Morrissey.

Les hommes du pilote Paul Maurice recevront les Blackhawks de Chicago, vendredi.