«La Zone payante» : Un médecin débarque dans la Grosse Pomme!

Quelle semaine étourdissante dans la NFL! Laurent Duvernay-Tardif est maintenant membre des Jets. Von Miller a rejoint les Rams. Aaron Rodgers a la COVID-19 et ratera le rendez-vous attendu face aux Chiefs. Derrick Henry ratera au moins une bonne partie de la saison. Et ça, ce ne sont que les plus grosses nouvelles sur le dessus de la pile! La tête vous tourne? «La Zone payante» est là pour décortiquer le tout.

Le joueur fétiche de bien des Québécois, le garde Laurent Duvernay-Tardif, est passé des Chiefs aux Jets à la date limite des transactions, mardi. Se retrouver avec une équipe des bas-fonds de la NFL amène son lot d’interrogations, mais sur le plan individuel, le docteur a de bonnes raisons d’être heureux de faire le saut du Missouri à la Grosse Pomme. Nos experts vous en parlent en détail.

Les quarts-arrière occupent l’attention, après une semaine où plusieurs réservistes ont joué les héros et avec la tuile qui est tombée sur les Packers. Aaron Rodgers est atteint de la COVID-19 et selon toute vraisemblance, il n’aurait pas été vacciné. Voilà qui le contraint à rater le duel de dimanche face aux Chiefs. À quoi faut-il s’attendre? Est-ce qu’à sa place Jordan Love peut à son tour se joindre au cercle glorieux de réservistes à succès? On aborde la question de Rodgers dans nos prédictions.

Les Titans devront fonctionner sans leur dynamo à l’attaque, l’infatigable porteur de ballon Derrick Henry, qui ratera 6 à 10 semaines en raison d’une blessure à un pied. Tout n’est cependant pas perdu, comme vous pourrez le constater dans votre balado préféré.

La savoureuse rubrique «Au bar» est toujours là... quoique cette semaine, elle pourrait être rebaptisée : En prison! Merci d’être des nôtres et bonne écoute!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de «La Zone payante», à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

«La Zone payante» est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette