«Il aurait fallu que je l'attache...» - Ducharme

Autant la première période a été emballante pour le Canadien qui, méconnaissable, a livré une prestation inspirante, autant elle a été synonyme d’inquiétude quand Jonathan Drouin a reçu une rondelle à la tête.

Cette victoire de 3 à 0 contre les Red Wings aurait pu être coûteuse pour une équipe qui a dû se priver pendant le reste du match d’un de ses meilleurs attaquants depuis le début de la saison.

• À lire aussi: Un vent de renouveau pour la brigade défensive?

• À lire aussi: À VOIR: Nick Suzuki marque enfin son premier but!

Dans sa conférence de presse d’après-match, Dominique Ducharme s’est toutefois fait rassurant sur l’état de santé de Drouin.

S’il a pris le chemin de l’hôpital pour y subir des examens approfondis, l’attaquant du Tricolore a pu retourner au Centre Bell pour rejoindre (et féliciter) ses coéquipiers à la fin de la rencontre.

«C’est notre identité»

Mais c’était aussi rassurant pour Ducharme d’avoir vu ses joueurs livrer une performance pratiquement sans faille.

«Au-delà de la victoire, c’est la façon dont on a joué, a raconté l’entraîneur-chef du Canadien. C’est notre identité. On a eu plusieurs occasions de marquer, on s’est bien défendu.»

«Pour moi, c’était notre équipe. On l’a fait pour 60 minutes.»

Gallagher, le guerrier

Amoché, Brendan Gallagher a été récompensé quand il a inscrit le but d’assurance dans un filet désert en fin de rencontre. Ce véritable guerrier joue dans la souffrance, ça se voit sur son visage chaque fois qu’il termine une présence sur la patinoire.

«On le connaît, a dit Ducharme. Après la période de réchauffement à Anaheim, il n’était pas heureux de s’absenter. Je l’ai entendu dire de gros mots. Il voulait aider l’équipe sur la glace, mais il ne pouvait pas.»

«Contre les Red Wings, il aurait fallu que je l’attache pour l’empêcher de jouer, a poursuivi l’entraîneur. Il ne pourra pas jouer ainsi au cours des 71 autres matchs.»

«J’espère juste qu’il va être capable de se lever demain matin [mercredi]...»

Suzuki... enfin

Ducharme a aussi eu de bons mots pour Michael Pezzetta et Alex Belzile, appelés en renfort au cours des derniers jours, mais aussi à l’endroit de Nick Suzuki, nommé sans surprise la première étoile de la rencontre.

«Quand il [Suzuki] est efficace dans le cercle des mises au jeu [taux de réussite de 68 %], il est performant, a souligné Ducharme. Tout commence par la première possession de rondelle.»

«Le reste va suivre dans son cas. C’est un joueur naturel et brillant.»

Suzuki a indéniablement connu son meilleur match de la saison. Non seulement il a enfin inscrit un premier but, mais il a complété sa soirée de travail fructueuse avec deux mentions d’aide, cinq lancers et une fiche de + 3.