Coupe Memorial: un match comme les autres pour Patrick Roy

Même si les Sea Dogs ont coiffé les Remparts au fil d’arrivée pour l’obtention du tournoi de la Coupe Memorial en juin prochain, l’affrontement entre les deux formations de jeudi soir n’aura pas une saveur particulière pour Patrick Roy.

« Pour moi, il va avoir la même saveur que lorsque Bathurst est arrivé ici. Ils faisaient partie des bonnes équipes de la ligue et les gars avaient parlé de l’importance d’apprendre à gagner des gros matchs, ce qu’on avait fait. Maintenant, on va avoir un autre bon test avec Saint John. C’est une équipe qui va avoir un visage différent avec l’arrivée de Ryan Francis. C’est à nous de voir comment on va se comporter et relever ce défi-là. »

« Je ne sais pas... je ne sais pas comment les gars vont se motiver avec ça, renchérit le défenseur Louis Crevier. C’est sûr qu’on aurait aimé avoir la Coupe, mais on va espérer s’y rendre aussi. On va voir ça sur la glace jeudi. »

Un peu comme son entraîneur, Crevier voit davantage les Sea Dogs comme une équipe à prendre au sérieux plutôt que comme l’organisation qui a obtenu la Coupe Memorial à leur détriment.

« C’est une autre très bonne équipe dans la ligue. Quand on joue contre des bonnes équipes, il faut toujours sortir le meilleur de nous-mêmes. C’est sûr que ça va être un match intense et ça va faire sortir le meilleur de nous. »

DE BONS ENTRAÎNEURS

Avec leurs deux récentes défaites, les Remparts ont glissé au deuxième rang du classement général de la LHJMQ et, mercredi, la Ligue canadienne de hockey les a fait glisser de premiers à quatrièmes sur leur top 10 hebdomadaire.

Malgré tout, Patrick Roy ne croit pas que leur statut d’équipe numéro un au Canada des dernières semaines a fait en sorte que les équipes les attendaient davantage de pied ferme.

« Tout le monde est attendu de pied ferme. Il y a vraiment de bons entraîneurs dans notre ligue et ils préparent tous très bien leur équipe. Tout le monde étudie tout le monde. On est toujours curieux quand les Maritimes viennent au Québec et vice-versa. Le fait de ne pas avoir joué l’an passé contre eux amène beaucoup d’interrogations. »

Par ailleurs, le défenseur de 16 ans Mathieu Wener a été nommé le joueur-étudiant du mois d’octobre chez les Remparts. En cinquième secondaire à l’école Cardinal-Roy, Wener a maintenu une moyenne de 97 % lors du dernier mois.

Les Remparts disputeront trois matchs en trois soirs d’ici la fin de la semaine.