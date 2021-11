Cinq de suite pour les Raptors

Les Raptors de Toronto ont trouvé la formule du succès dernièrement et en l’emportant sur les Wizards par la marque de 109 à 100, mercredi soir à Washington, l’équipe ontarienne a signé un cinquième gain consécutif.

Fred VanVleet a livré sa meilleure performance cette saison en accumulant 33 points, trois rebonds et six mentions d’aide. Le meneur a également frappé du centre-ville en convertissant trois de ses six lancers pour trois points.

Tous les joueurs de Toronto devaient en donner un peu plus avec les absences de la recrue Scottie Barnes et du vétéran Pascal Siakam, à l’écart en raison de blessures. OG Anunoby a lui aussi produit en amassant 21 points. Svi Mykhailiuk et Gary Trent fils ont quant à eux récolté 15 points chacun.

Les Raptors ont vengé leur défaite du match d’ouverture face aux Wizards, qui avaient gâché la fête à Toronto en l’emportant 98 à 83. La défensive n’a pas été en mesure de toujours neutraliser Bradley Beal, qui a effectué une belle performance de 25 points, sept rebonds et sept passes décisives dans la défaite.

Les Québécois Khem Birch et Chris Boucher ont obtenu beaucoup de temps de jeu, mais c’est le premier qui a le mieux fait avec neuf points, cinq rebonds et deux mentions d’aide.

Les Raptors, qui sont invaincus en quatre duels sur la route, retrouveront le Scotiabank Arena pour des duels face aux Cavaliers de Cleveland, vendredi, et aux Nets de Brooklyn, dimanche.