Au rayon des bonnes nouvelles chez les Sénateurs d’Ottawa cette saison, il y a les performances de l’attaquant Drake Batherson, qui s’attire les éloges de ses coéquipiers et de son entraîneur-chef D.J. Smith.

Choisi la deuxième étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale (LNH), l’ancien joueur de l’Armada de Blainville-Boisbriand et des Screaming Eagles du Cap-Breton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a a été bien visible sur la feuille de pointage dernièrement.

Avant d’être tenu en échec dans un revers de 5 à 1 face aux Blackhawks de Chicago lundi, l’Américain avait amassé six points à ses deux sorties précédentes. Il a notamment réussi un tour du chapeau aux dépens des Capitals de Washington le 25 octobre.

Aussi, si les «Sens» veulent lutter pour une place en séries durant toute la campagne, ils auront besoin de Batherson, qui a totalisé 34 points en 56 parties la saison dernière. Et, le 3 septembre, ils lui ont accordé un gros vote de confiance en lui faisant signer un contrat de six ans et de 29,85 millions $.

«Il est tellement un bon joueur. Chaque fois que vous le voyez à l’entraînement, il effectue les jeux sur toute la patinoire et selon moi, il mérite cette reconnaissance, a déclaré au quotidien Ottawa Sun le jeune Tim Stützle au sujet de la récompense de la LNH décernée à son coéquipier. La semaine passée, il a été capable d’envoyer la rondelle dans le filet. Juste le voir jouer et aimer le sport est plaisant à regarder.»

Pour le principal intéressé, l’interaction avec ses comparses sur la glace semble bonne et il importe de ne rien changer à la recette du succès.

«Après avoir vécu une année complète en évoluant avec les mêmes gars et en réalisant les mêmes trucs quotidiennement, c’est plus facile, a commenté Batherson. Je continue de construire la chimie avec ces joueurs et je sais ce qu’il faut régulièrement pour aider cette équipe à gagner.»

La clé : lancer

Selon Smith, son protégé doit miser sur son lancer. Après s’être contenté d’un but à ses cinq premières rencontres du calendrier, Batherson a été sommé de défier davantage les gardiens adverses. Il a décoché 16 tirs à ses cinq plus récents matchs.

«Il tire au but actuellement et il se déplace. Vous pouvez constater qu’il a confiance, a souligné le pilote. Il est très bon en supériorité numérique, il parvient à atteindre le filet et il réussit des jeux. Il est physique et joue aussi bien que n’importe qui d’autre dans ce club.»