Départ de Kevin Gilmore: «c’était invivable»

Alors qu’il reste seulement deux matchs à la saison du CF Montréal, l’équipe a annoncé mardi le départ de Kevin Gilmore à titre de président et chef de la direction.

Si le timing de cette nouvelle a été remis en question par nos experts soccer Frédéric Lord et Vincent Destouches, c’était cependant «inévitable», selon ce dernier.

«Quand j’ai entendu cette rumeur, je n’y croyais pas parce que ça ne faisait pas de sens au niveau du timing. Tu aurais pu faire ça plus tard. Je suis surpris du timing. Par contre, on en parlait beaucoup à l’interne.»

«Gilmore a décidé de partir, mais personne ne l’a retenu. C’était invivable, honnêtement. Dans le contexte dans lequel il était, c’était invivable pour lui humainement avant tout, mais aussi pour le club. Tu ne pouvais pas repartir avec les mêmes bases en 2022. Mais ce n’est qu’un élément de l’histoire», a affirmé Destouches à l’émission JiC, mardi. Voyez ce segment avec son acolyte Lord dans la vidéo ci-dessus.

De son côté, Lord espère que ce changement sera bénéfique sur le plan structurel.

«Le mal de cette équipe, ce qu’on ne fait pas bien depuis longtemps, c’est la structure. Ça me réjouit que c’est maintenant l’ensemble de la famille Saputo et non seulement Joey qui prend les décisions. Peut-être qu’un redressement va se faire.»

Selon un communiqué émis en milieu d’après-midi, il s’agit d’une décision mutuelle qui est effective immédiatement.

Gilmore, qui occupait ce poste depuis le 22 janvier 2019, agira même comme consultant auprès du club sur certains dossiers spéciaux jusqu’à la fin de la saison.