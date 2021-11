Affaire Kyle Beach: un grand geste de leader de Patrice Bergeron

Le groupe de leadership des Bruins de Boston, plus particulièrement le capitaine du club, Patrice Bergeron, et l’entraîneur-chef Bruce Cassidy ont insisté pour que l’entrevue entre Kyle Beach et un journaliste soit regardée en équipe.

C’est ce qu’a révélé le défenseur Brandon Carlo, lundi, réitérant l’importance pour tous les membres de l’équipe d’écouter Beach, qui a discuté avec le réseau TSN la semaine dernière. Tous les patineurs de l’organisation ont pris conscience de cette entrevue ensemble, prouvant que la philosophie d’équipe de celle-ci est au cœur de leurs priorités.

«C’était vraiment courageux de sa part de faire cette sortie et il ne le fait pas pour rien, a décrit Carlo en conférence de presse. Il le fait pour que des agissements de la sorte cessent. On voit qu’il y a beaucoup d’émotions impliquées. C’est une prise de conscience que ce genre de chose arrive et son message était très clair : nous ne sommes pas obligés d’être seuls là-dedans. C’était un message vraiment puissant et c’est bien qu’on l’ait tous écouté ensemble, mais c’est également très dur à voir.»

De nombreuses réactions

Les révélations de Beach dans le dossier d’abus sexuel entourant Brad Aldrich n’ont pas fini de faire réagir le monde du hockey. Taylor Hall, qui s’est joint aux Bruins la saison dernière à la suite d’un échange et qui a signé un contrat pour rester à Boston pendant l’été, a mentionné qu’il y a encore beaucoup de travail à faire dans le monde du sport.

«Toutes les cultures doivent continuer à s’améliorer et celle du hockey n’est pas une exception, avait exprimé Hall, jeudi dernier, en conférence de presse. C’est un sport ayant un peu une mentalité dépassée et il y a certainement des secrets et des choses qui doivent changer. Et on espère qu’elles peuvent changer. On ne veut jamais penser à des incidents de la sorte pour qu’il y ait du positif qui en ressorte, parce que c’est terrible. Il faut cependant qu’il y ait du changement et que des gens assument les conséquences de leurs gestes.»