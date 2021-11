Un nouveau gérant pour les Padres

Les Padres de San Diego ont confirmé, lundi, que Bob Melvin allait dorénavant occuper les fonctions de gérant du club.

Plusieurs médias avaient déjà annoncé l’identité du 22e gérant de l’histoire de l’organisation, jeudi. Le directeur général A.J. Preller a ainsi officialisé le contrat de trois ans.

Melvin, 60 ans, était aux rênes des Athletics d’Oakland la saison dernière. Si l’organisation qu’il dirigeait depuis 2011 avait exercé l’année d’option qui figurait à son contrat pour 2022, elle a tout de même accepté qu’il discute avec les Padres.

«Bob est l’un des meilleurs gérants du sport et apporte une énorme richesse de connaissances et une feuille de route impressionnante dans les ligues majeures, a ainsi commenté Preller dans un communiqué. Tout au long du processus, Bob a montré à notre groupe un véritable amour du baseball et une présence naturelle pour diriger. [...] Nous pensons qu’il est l’homme qu’il faut pour mener notre groupe talentueux à un championnat.»

En 18 saisons comme pilote dans le baseball majeur, Melvin a maintenu une fiche de 1346-1272 avec les Mariners de Seattle, les Diamondbacks de l’Arizona et les A’s, étant nommé trois fois gérant de l'année. Chez les Padres, le nouveau venu remplacera Jayce Tingler, qui a été congédié après la débandade du club au cours de la dernière campagne.

Malgré la présence de joueurs de premier plan comme Fernando Tatis fils et Manny Machado, San Diego a conclu avec une fiche de 79-83 cette année.