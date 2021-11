Pendant que le Canadien de Montréal peine à gagner, Jesperi Kotkaniemi et les Hurricanes de la Caroline ne cessent d’accumuler les victoires et même si les succès actuels sont loin de représenter une garantie de long parcours en séries, tous dans le vestiaire acceptent les points au classement avec joie.

En défaisant les Coyotes de l’Arizona 2 à 1, dimanche, les Ouragans sont demeurés la seule formation parfaite jusqu’ici dans la Ligue nationale. Ayant remporté leurs huit premiers duels de la saison, ils ont pris les devants dans une course au titre de la section Métropolitaine qui n’offrira pas de répit aux équipes en lice. Avec les Capitals de Washington notamment comme concurrents directs, aucun point ne sera de trop.

Dans les rangs du club, les joueurs-clés répondent présent. Andrei Svechnikov et Sebastian Aho ont respectivement 11 et 10 points en banque, tandis qu’à l’arrière, Tony DeAngelo et Ian Cole ont tous deux un différentiel de +9.

«Surtout en ce moment, nous débordons de confiance. Nous croyons pouvoir gagner chaque partie que nous disputons. C’est un facteur important», a admis au site NHL.com le défenseur Brett Pesce, auteur du but décisif face aux Coyotes tard en troisième période.

Autre mauvaise nouvelle pour les dénigreurs de Kotkaniemi et des «Canes», c’est que ceux-ci peuvent se distinguer autant dans des festivals offensifs que dans des duels serrés comme celui de la fin de semaine.

«Nous avons suivi notre plan et je suis fier de notre groupe. Ça aurait pu être un match frustrant avec tellement de lancers sans marquer. Cependant, les gars ont continué de jouer et ont obtenu les deux points», a louangé l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour.

L’arrivée de Jarvis

Un environnement gagnant est toujours propice au bon apprentissage et le jeune Seth Jarvis a pu avoir un aperçu des éléments requis pour connaître une longue carrière dans le hockey professionnel. Le 13e choix au total du repêchage 2020 a eu droit aux bons mots de son pilote, surtout qu’il a inscrit une mention d’aide en une dizaine de minutes de jeu.

«Il n’avait pas l’air d’une recrue à mes yeux. À ses débuts, il n’était pas nerveux du tout. Ce fut un excellent match de sa part, particulièrement pour un premier en carrière», a mentionné Brind’Amour, selon des propos rapportés par le quotidien «Raleigh News & Observer».

La Caroline visera un neuvième gain de suite en visitant les Blackhawks de Chicago dans ce qui s’apparentera à une bataille entre David et Goliath, mercredi. Effectivement, la formation de l’Illinois n’a pas encore triomphé en neuf sorties cette saison. Vendredi, les Hurricanes ont doublé les Hawks 6 à 3 à Raleigh.