Igor Shesterkin, la nouvelle étoile new-yorkaise

Après avoir encaissé deux défaites d’entrée de jeu, les Rangers de New York ont rebondi avec vigueur et ils doivent une fière chandelle à leur gardien Igor Shesterkin, qui connaît une excellente séquence.

La troupe de l’instructeur-chef Gerard Gallant affiche un dossier de 6-2-1 et ce bilan reflète bien la contribution du Moscovite. Celui-ci a concédé un but ou moins dans cinq de ses six derniers départs, incluant celui de dimanche s’étant conclu par une performance de 31 arrêts et un gain de 3 à 1 aux dépens du Kraken de Seattle.

Dire que la relève de l’ancien des Blueshirts Henrik Lundqvist est assurée constitue sûrement un euphémisme ici. Effectivement, son dauphin semble aussi fiable que le récent retraité de la Ligue nationale l’a été pendant de nombreuses années à New York.

«Nous pouvons chanter ses louanges pendant quatre jours, mais en fait, il nous a gardés dans le match à chaque fois. On n’a jamais senti qu’on n’avait plus de chance de gagner. Quand c’est l’égalité, il nous tient là. Cette fois-ci, on a marqué le gros but. Donc, je ne peux pas dire suffisamment de bonnes choses à son sujet», a affirmé au site NHL.com le défenseur Adam Fox, auteur du filet décisif en troisième période à Seattle.

D’ailleurs, les statistiques de Shesterkin, 25 ans, sont éloquentes jusqu’ici. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 1,70 et un taux d’efficacité de ,947. Sur les 63 derniers tirs qu’il a reçus, il a cédé seulement une fois.

«Parfois, il fait des arrêts exceptionnels, mais je pense qu’il est toujours au bon endroit. Il est calme et cela se transpose sur le reste de l’équipe», a dit récemment l’attaquant Mika Zibanejad au magazine «Sports Illustrated».

«C’est ce qu’il accomplit pour votre club. Quand votre groupe ne se présente pas pour une période, il vous garde dans le match», a aussi corroboré Gallant.

Les guerriers de la route

Si les Rangers souhaitent se tailler une place en séries éliminatoires, ils auront à continuer leurs succès à l’étranger. Ils ont d’ailleurs remporté leurs cinq derniers affrontements présentés loin du Madison Square Garden.

Aussi, la formation new-yorkaise pourra poursuivre ses succès en visitant les Canucks de Vancouver, mardi. Des duels chez les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary sont également prévus plus tard cette semaine.