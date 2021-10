Vous avez lu le titre. Mais reposons la question, juste pour s’en assurer : reste-t-il un peu d’orgueil au CH?

Après neuf matchs, l’équipe n’a toujours pas été en mesure de signer deux gains consécutifs. Pire encore, Montréal a subi hier, contre les Kings, une quatrième dégelée cette saison.

Déduction aussi simple qui désolante : le club se fait pratiquement déclasser un match sur deux jusqu’ici. En d’autres mots, perdre est une chose. Mais perdre sans compétitionner depuis trois semaines en est une autre.

Dimanche, les hommes de Dominique Ducharme auront une autre occasion de remettre leur saison sur les rails. Ils visiteront les Ducks d’Anaheim sur le coup de 16h, dans ce qui constituera le dernier match d’un périple assez pénible dans l’Ouest américain.

Un peu à l’image des Kings (mais on a vu hier que cela ne voulait pas dire grand-chose), les Ducks en arrachent en ce début de campagne. Après neuf parties, les «Canards» ne comptent que deux petites victoires. Ils ont accordé en moyenne près de quatre buts par match.

Troy Terry, un jeune attaquant de 23 ans, est le meilleur pointeur du club avec neuf points.

Sur papier, la porte est ouverte pour Montréal. Mais sur la glace, et on le constate depuis un bon moment, toutes les équipes constituent un défi pour les hommes en bleu, blanc et rouge.