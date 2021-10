Orlando espérait mieux

L’Orlando City SC croyait avoir conclu une bonne affaire en touchant la cible durant les arrêts de jeu de la seconde demie, mais son but a été refusé et il s’est contenté d’un verdict nul de 1 à 1 contre le Nashville SC, dimanche, à l’Exploria Stadium.

Toutefois, la formation floridienne a obtenu un point important dans la course aux séries dans l’Association de l’Est de la Major League Soccer. Elle occupe le cinquième rang avec 48 points, tout juste devant l’Atlanta United (47) et les Red Bulls de New York (46). À l’extérieur du portrait éliminatoire, il y a le D.C. United et le Crew de Columbus, qui ont 44 points à leur compteur, ainsi que le CF Montréal (43). Ce dernier devra gagner ses deux parties au calendrier cette semaine et espérer de l’aide pour prolonger sa saison.

À la 95e minute, Andres Perea a marqué, mais l’arbitre a annulé la séquence après la reprise vidéo, jugeant que Daryl Dike avait commis une faute auparavant. Celui-ci avait ouvert la marque après le quart d’heure de jeu en déjouant le gardien Joe Willis avec un tir bas. Les visiteurs, désormais assurés d’une place en séries, ont créé l’impasse au retour du vestiaire par l’entremise de Hany Mukhtar.

Hormis le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, assuré du sommet avec ses 73 points, et les clubs éliminés, les autres formations de l’Est joueront gros dans les jours qui restent à écouler d’ici le début des séries. Le CF Montréal doit accueillir le Dynamo de Houston, mercredi, et Orlando, dimanche. Même en obtenant le maximum des points sur la table, il devra dépasser au moins deux clubs actuellement devant lui.