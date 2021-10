Après le CH, les Kings se paient les Sabres

Les Kings de Los Angeles ont inscrit trois buts sans riposte, dont deux au dernier vingt, pour vaincre les Sabres de Buffalo 3 à 2, dimanche, au Staples Center.

C’était la première fois de la saison que l’équipe californienne signait un deuxième gain consécutif, elle qui avait défait le Canadien de Montréal 5 à 2 la veille.

La remontée des Kings s’est amorcée avec une réussite de Carl Grundstrom en deuxième période. L’attaquant de 23 ans a utilisé sa vitesse pour déborder Rasmus Dahlin et a été patient pour déjouer le gardien Dustin Tokarski.

Au dernier tiers, Anze Kopitar a poursuivi son excellent début de saison en créant l’égalité avec son septième de la présente campagne. C’est toutefois Alex Iafallo qui a inscrit le but de la victoire.

En coupant au filet, l’Américain de 27 ans a complété une belle manœuvre de Tobias Bjornfot et d’Adrian Kempe.

Devant le filet des vainqueurs, Jonathan Quick a obtenu son premier gain de la saison, lui qui a repoussé 22 des 24 lancers de ses rivaux. Pour sa part, Tokarski a été testé à 34 reprises.

Joonas Korpisalo peu généreux le jour de l’Halloween

Du côté du Prudential Center de Newark, Jakub Voracek a inscrit l’unique filet de la fusillade, tandis que le gardien Joonas Korpisalo a stoppé 36 tirs en 65 minutes, et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Devils du New Jersey 4 à 3.

Ayant amassé deux mentions d’aide, Voracek a trompé la vigilance de Scott Wedgewood à l’aide d’un lancer du revers pour donner aux vainqueurs leur cinquième gain en huit parties cette saison. En troisième période, le capitaine Boone Jenner a créé l’impasse lorsqu’il restait moins de six minutes à écouler. Oliver Bjorkstrand et Patrik Laine ont pour leur part fait scintiller la lumière rouge à moins de trois minutes d’intervalle au premier engagement.

Dans une cause perdante, Dawson Mercer et P.K. Subban ont fait parler d’eux. Le premier a inscrit son troisième filet de la campagne en complétant un jeu du second au deuxième vingt. Subban a de son côté totalisé deux aides en 18 min 56 s. Andreas Johnsson et Dougie Hamilton ont été les autres marqueurs des Devils, qui affichent un dossier de 4-2-1. Wedgewood a repoussé 23 rondelles.