Taylor Pendrith toujours au sommet

Le Canadien Taylor Pendrith a commencé la ronde de fin de semaine en force, samedi, en continuant sur sa lancée entamée la veille, au championnat Butterfield Bermuda, sur le circuit de la PGA.

Le représentant de l’unifolié a remis une carte de 65 (-6) en vertu d’un boguey et sept oiselets, dont quatre consécutifs, du septième au 10e fanion. Sa performance n’a pas été aussi dominante que celle de la veille, alors qu’il avait retranché 10 coups à la normale de 71, mais seuls Ben Kohles et Brian Gay ont terminé leur journée de travail avec moins de frappes (64).

Ainsi, Pendrith trône au sommet du classement général du tournoi avec une ronde à faire, avec trois coups d’avance sur son plus proche compétiteur, le Néo-Zélandais Danny Lee. Celui-ci a remis une carte identique à celle du meneur grâce à un parcours ponctué de huit oiselets et deux bogueys.

Un second Canadien, Adam Svensson, entamera la ronde ultime parmi le top-10 des golfeurs. Pour ce faire, il a montré une fiche de 68 pour une troisième journée consécutive. Il n’a commis aucune faute tout en calant trois oiselets.

Deux autres membres de la Feuille d’Érable, soit Adam Hadwin et David Hearn, sont toujours en lice dans le tournoi également. Le premier se situe au 37e échelon en raison d’un cumulatif de 208 (-5) et le second est en 50e position avec un total de 210 (-3) frappes.