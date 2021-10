Ryan Getzlaf rejoint Teemu Selanne

Au cœur d’un début de saison difficile, les Ducks d’Anaheim ont eu un moment de réjouissance, vendredi soir, lorsque leur capitaine, Ryan Getzlaf, a rejoint le légendaire Teemu Selanne au sommet des pointeurs de l’histoire de l’organisation.

Getzlaf s’est fait complice d’un filet de Troy Terry en deuxième moitié de troisième période, permettant au club californien d’amorcer une remontée de trois buts contre les Golden Knights à Las Vegas avant de s’incliner 5 à 4 en fusillade.

Avec six mentions d’aide jusqu’ici cette saison, le Canadien de 36 ans totalise 988 points, dont 279 buts, en 1110 parties en carrière. Selanne, lui, compte le même nombre de points, ayant touché la cible 684 fois.

Il s’est donc attiré les éloges de ses entraîneurs et de ses coéquipiers après le duel.

«Il a une vieille âme, a commencé par dire son entraîneur-chef Dallas Eakins, en conférence de presse. C'est un leader incroyable, et je pense qu'il va le prendre sans hésiter. Je pense qu'il n'aura qu'un sourire discret à ce sujet. Je crois qu’il ne comprendra ce que ça signifie vraiment que des années après sa retraite.»

Getzlaf est l’un des joueurs les plus expérimentés de la Ligue nationale de hockey (LNH). À l’autre bout du spectre, son coéquipier Trevor Zegras, 20 ans, ne compte que 33 parties dans son curriculum vitae. Il se considère choyé de pouvoir s’inspirer de l’un des grands de son sport.

«Personnellement, c'est l'une des choses les plus cool dont je pense avoir fait partie pour un autre individu, a-t-il lancé. Ce qu'il apporte à cette équipe, c'est plus que n'importe quelle personne. Et n'être qu'un petit morceau de son incroyable carrière est quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie.»

Chapeau, Gibson!

Malgré cet exploit de Getzlaf, il n’y avait que très peu de sourires dans le vestiaire des Ducks. En effet, ils ont une fois de plus connu une sortie compliquée, et n’eût été le brio du gardien John Gibson, auteur de 38 arrêts, le match ne se serait pas rendu en prolongation.

«Même si nous étions terriblement dominés en première période, "Gibby" a réalisé une performance comme je n'en avais pas vu depuis un moment, a déclaré Eakins. Je pense que c'est probablement le meilleur hockey que j'ai jamais vu en première période.»

Malgré ce point récolté, il s’agissait d’une sixième défaite de suite pour les Ducks d’Anaheim, qui montrent une fiche de 2-4-3 cette saison.